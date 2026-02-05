Najljepša nogometna priča modernog nogometa na rubu ispadanja u treću ligu

Jedna od najljepših priča nogometa ikada, Leicester City, kažnjen je oduzimanjem šest bodova od strane Engleske nogometne lige (EFL) zbog kršenja financijskih pravila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kazna se primjenjuje odmah, što znači da Lisice padaju sa 17. na 20. mjesto u Championshipu te su izvan zone ispadanja samo zahvaljujući boljoj gol-razlici naspram Blackburna i West Broma. Odluka dolazi nakon što je Leicester u svibnju optužen od strane Premier lige zbog kršenja pravila o profitu i održivosti poslovanja (PSR) u trogodišnjem razdoblju zaključno sa sezonom 2023./24.

Leicesterovi financijski izvještaji za razdoblje koje završava 30. lipnja 2024. pokazali su gubitak od 19,4 milijuna funti. U sezoni 2022./23. taj je gubitak bio 89,7 milijuna funti, dok je u 12 mjeseci do svibnja 2022. zabilježen klupski rekordni gubitak od 92,5 milijuna funti, navodi BBC.

Komisija je presudila da je Leicester u razdoblju 36 mjeseci premašio dopušteni limit od 83 milijuna funti za 20,8 milijuna. Time je Leicester deset godina od najljepše priče modernog nogometa i osvajanja titule došao na korak od ispadanja u treći rang engleskog nogometa.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši reprezentativac: 'Očekujem medalju! Svjesni smo svoje snage, a to je najbitnije'