Legendarni Španjolac u problemima: Márquez zbog nove ozljede pauzira do kraja sezone?

Legendarni Španjolac u problemima: Márquez zbog nove ozljede pauzira do kraja sezone?
Do kraja sezone još su četiri utrke, Australija, Malezija, Portugal i Valencija

7.10.2025.
9:30
Novi svjetski prvak u motoGP klasi, Španjolac Marc Marquez propustit će sljedeće dvije utrke sezone u Australiji i Maleziji nakon što je zadobio prijelom i ozljedu ligamenta desnog ramena u sudaru na Velikoj nagradi Indonezije.

Marquez, koji je svoj sedmi naslov svjetskog prvaka osigurao koncem rujna u Japanu, stradao je u nedjelju kada je Marco Bezzecchi udario u stražnji dio njegovog motora nakon čega su obojica pala u šljunak.

Nakon što se podigao na noge, Marquez je držeći se za rame naputio stazu.

Ozlijdio je rame na ruci koju je slomio na Velikoj nagradi Španjolske u Jerezu u srpnju 2020. godine, što ga je na dulje vrijeme isključilo iz utrka i zahtijevalo nekoliko operacija.

"Klinički pregled i radiološka procjena isključili su bilo kakvu povezanost s prethodnim ozljedama, a također su potvrdili odsutnost značajnog pomaka kostiju," objavio je Ducati.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Australija, Malezija, Portugal i Valencija. Španjolac će sigurno propustiti prve dvije, naglasivši kako neće žuriti s oporavkom.

"Moj je cilj vratiti se prije kraja sezone, ali bez žurbe. I moji osobni i timski glavni ciljevi su postignuti, tako da je sada prioritet pravilno se oporaviti i vratiti se sa 100% snage," dodao je.

Tridesetdvogodišnji Katalonac pridružio se talijanskoj legendi Valentinu Rossiju, svom bivšem velikom rivalu, sa sedam naslova u premijer klasi motociklizma i približava se rekordu još jednog slavnog Talijana, Giacoma Agostinija, koji je pobijedio osam puta.

Marc ukupno ima devet svjetskih naslova, uključujući one u klasi 125cc iz 2010. i Moto2 iz 2012. godine.

Legendarni Španjolac u problemima: Márquez zbog nove ozljede pauzira do kraja sezone?