Vratar Juventusa 43-godišnji Gianluigi Buffon otkrio je da se planira umiroviti do lipnja 2023. godine najkasnije, ali ne isključuje mogućnost da objesi kopačke i ranije.

Njegov ugovor s Juventusom ističe na kraju sezone i očekuje se produljenje.

“Gledajte, u glavi stvarno stoji znak za zaustavljanje, letvica, a to je lipanj 2023.”, izjavio je Buffon u interviewu za britanski list “The Guardian”.

Gianluigi Buffon: 'It’s important to get things wrong in life – and pay the price' https://t.co/ysuv6NgUgT

— Sid Lowe (@sidlowe) March 3, 2021