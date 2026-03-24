Pune ruke posla u HNL-u: Layec i komisija komentirali sporne trenutke

Sudačka komisija Hrvatske nogometne lige imala je pune ruke posla nakon 27. kola, a u fokusu su ponovno bili Dinamo i Hajduk, čije su utakmice donijele nekoliko ključnih situacija koje su zahtijevale detaljnu analizu. Prvi čovjek komisije, Bertrand Layec, komentirao je ukupno četri spornijih trenutaka sa te dvije utakmice i potvrdio odluke sudaca na terenu.

Hajduk u Vukovaru: kazneni udarac i incident u kaznenom prostoru

U utakmici Vukovar 1991 – Hajduk već u 4. minuti dogodio se ključni trenutak kada je vratar domaćih zakasnio u reakciji i srušio gostujućeg napadača, što je sudac prema komisiji ispravno okarakterizirao kao kazneni udarac. Sudačka komisija podržala je odluku, istaknuvši da je pozicija suca bila pravilna i da je kazneni udarac opravdano dosuđen.

Već sedam minuta kasnije, u 11. minuti, u kaznenom prostoru Hajduka dogodio se kontakt rukom kod obrambenog igrača. Komisija je jasno naglasila da kontakt nije bio namjeran, jer ruka je služila kao oslonac tijelu, bez dodatne kretnje. Nastavak igre bio je ispravan, a odluka suca potvrđena kao pravilna.

Dinamo u Zagrebu: izgledna prilika i kazneni udarac

U Lokomotiva – Dinamo utakmici, 43. minuta donijela je situaciju izgledne prilike za pogotak. Napadač Dinama kontrolirao je loptu i imao otvoren put prema vratima, no VAR intervencija omogućila je sucu da dodatno pregleda situaciju. Nakon analize svih čimbenika pozicije igrača i mogućnosti obrane, komisija je zaključila da je odluka suca bila ispravna.

Kasnije, u 73. minuti iste utakmice, dogodio se jasan prekršaj rukom kod braniča Lokomotive, koji je promijenio smjer lopte unutar kaznenog prostora. Sudac inicijalno nije primijetio prekršaj, ali je VAR brzom i efikasnom intervencijom osigurao kazneni udarac. Sudačka komisija potpuno je podržala konačnu odluku i naglasila ispravnost VAR procedure.

POGLEDAJTE VIDEO: Plavi puk na iglama, svi čekaju natječaj za novi Maksimir, arhitekt Barić: 'Bit će to nešto ekstra'