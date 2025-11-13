Laporta potvrdio: Barcelona sprema veliku gestu za svoju najveću legendu

Predsjednik Barcelone Joan Laporta kazao je u četvrtak kako klub namjerava podići spomenik Lionelu Messiju ispred obnovljenog stadiona Camp Noua kako bi odao počast svom najboljem strijelcu u povijesti.

Sadašnji član Intera iz Miamija, 38-godišnji Messi nedavno je po prvi ut posjetio stadion Barcelone nakon svog odlaska 2021. godine te je tom prilikom putem društvenih mreža poslao poruku kako se nada vratiti jednog dana i to ne samo kako bi se oprostio kao igrač.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Messi će uvijek biti povezan s Barcelonom i zna kako su mu vrata otvorena. U potpunosti ga poštujemo i zaslužuje najveću počast. Trebao bi imati svoj spomenik ispred Camp Noua, poput Johana Cruyffa i Laszla Kubale. Radi se o ikoničnom igraču koji je ostavio traga na svakom od nas. Razgovarali smo o tome i njegova se obitelj mora složiti, a znam da bi svi navijači Barce to htjeli", rekao je Laporta.

Messi je u Barcelonu stigao kao 13-godišnji dječak te je u klubu proveo 21 godinu. Za prvu je momčad postigao 672 gola u 778 nastupa te je osvojio 10 naslova španjolskog prvaka i četiri Lige prvaka.

Barcelonin stadion Camp Nou obnavlja se već gotovo dvije i pol godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk i Moro uoči Farskih Otoka: 'Fokusirani smo, idemo po tri boda'