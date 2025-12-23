Lamine Yamal otkrio zašto nema djevojku! Razlog je, u najmanju ruku, bizaran...

Lamine Yamal ponovno je u središtu pozornosti. Mladi as Barcelone pokrenuo je vlastiti YouTube kanal, a debitantski video u vrlo je kratkom roku premašio tri milijuna pregleda.

U prvom vlogu Yamal je gledatelje poveo u obilazak stana iz kojeg se uskoro seli, budući da prelazi u znatno veću kuću, nekadašnji dom Gerarda Piquéa i Shakire. U ležernom tonu priznao je da je nered posljedica selidbe te otkrio niz detalja iz privatnog života.

Govorio je o svojim hobijima, strasti prema videoigrama i figuricama, ali i o tome zašto trenutačno nema djevojku, uz šalu da najviše voli rano zaspati i buditi se usred noći. Posebno mu je važan i miris doma, sve mora mirisati na vaniliju.

U stanu čuva i bogatu kolekciju trofeja i priznanja, no jedno ima posebno mjesto: lopta s polufinala Eura 2024. protiv Francuske, kojom je postigao pogodak.

