FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
vruća roba /

Lamine Yamal otkrio zašto nema djevojku! Razlog je, u najmanju ruku, bizaran...

Lamine Yamal otkrio zašto nema djevojku! Razlog je, u najmanju ruku, bizaran...
×
Foto: Javier Borrego/shutterstock Editorial/profimedia

U stanu čuva i bogatu kolekciju trofeja i priznanja

23.12.2025.
17:46
Sportski.net
Javier Borrego/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lamine Yamal ponovno je u središtu pozornosti. Mladi as Barcelone pokrenuo je vlastiti YouTube kanal, a debitantski video u vrlo je kratkom roku premašio tri milijuna pregleda.

U prvom vlogu Yamal je gledatelje poveo u obilazak stana iz kojeg se uskoro seli, budući da prelazi u znatno veću kuću, nekadašnji dom Gerarda Piquéa i Shakire. U ležernom tonu priznao je da je nered posljedica selidbe te otkrio niz detalja iz privatnog života.

Govorio je o svojim hobijima, strasti prema videoigrama i figuricama, ali i o tome zašto trenutačno nema djevojku, uz šalu da najviše voli rano zaspati i buditi se usred noći. Posebno mu je važan i miris doma, sve mora mirisati na vaniliju.

U stanu čuva i bogatu kolekciju trofeja i priznanja, no jedno ima posebno mjesto: lopta s polufinala Eura 2024. protiv Francuske, kojom je postigao pogodak.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

Lamine YamalBarcelonaCura
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
vruća roba /
Lamine Yamal otkrio zašto nema djevojku! Razlog je, u najmanju ruku, bizaran...