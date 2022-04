Nogometaši PSG-a su se u nedjelju lako obračunali s Lorientom pobijedivši sa 5-1. Parišku momčad su su do 21. ligaške pobjede sezone predvodili Kylan Mbappe, Neymar i Lionel Messi.

Neymar je postigao dva, Messi jedan, a prvo ime susreta bio je Mbappe koji je zabio dva gola i upisao tri asistencije.

Nakon susreta Mbappeu je postavljeno pitanje o njegovoj budućnosti jer mu ugovor s pariškim klubom istječe na kraju ove sezone i do sad je odbijao ga produžiti. Pretpostavljalo se da mu je plan bio čekati ljeto i tada kao slobodan igrač potpisati za veliki Real Madrid, no prema njegovim posljednjim izjavama, to više nije tako siguran rasplet.

"Nisam donio bilo kakvu odluku o budućnosti, svi to znaju. Razmišljam, pojavile su se neke nove stvari. Da sam donio odluku, objavio bih je", izjavio je Mbappe pa otkrio da bi mogao i ostati u Parizu,što se donedavno činilo prilično nevjerojatnim:

"Je li moguće da ostanem u PSG-u? Da, naravno."