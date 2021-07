Ovog vikenda vraća nam se Prva HNL. Već u petak hrvatski prvak i doprvak Dinamo i Osijek otvaraju svoju sezonu. Dinamo će igrati protiv Slaven Belupa na Maksimiru, dok će Osijek dočekati Šibenik.

Uoči otvorenja nove HNL sezone oglasio se Damir Krznar, trener Dinama, koji je rekao da će Dinamu upravo Osijek biti glavni konkurent sljedeće sezone.

"Mislim da ne treba ponovno isticati. Tko je pratio pripreme, zna o čemu pričamo. Osijek je vrlo respektabilno, autoritativno prošao kroz te pripreme, dodatno se osnažio. Tu su naravno i Hajduk i Rijeka, a i uvijek iskoči neki pritajeni favorit tako da očekujemo to i ove godine. Teško je to prognozirati, ali da će liga biti izazovna, da će biti teška, da će se svako od nas iz te "velike četvorke" morati pomučiti za svaki bod, to je sigurno", rekao je, između ostalog, Krznar.

Slaven je uvijek opasan

Trener Dinama najavio je i utakmicu sa Slaven Belupom koja stiže nakon što su dinamovci uspješno odradili prvu stepenicu na putu ka Ligi prvaka.

"Slaven je uvijek opasan. I ove utakmice što ispada smo ih dobili glatko, bila je to velika borba. Slaven je momčad koja nam po stilu igre ne odgovara baš, ali smo zbog kvalitete uvijek dobro prolazili, izuzev te utakmice na Maksimiru. Po nekim najavama i naznakama mijenjali su i formaciju tako da nas i tu čeka određena nepoznanica, ali vjerujem da imamo snage, volje i želje", rekao je Krznar.