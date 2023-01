Bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić održao je press konferenciju nakon što je objavljeno da je podnesena kaznena prijava protiv njega, 45 članova Skupštine kluba te još tri člana Nadzornog odbora Dinama.

Mamić je veći dio presice vulgarno napadao člana Uprave Krešimira Antoilića, koji se nakon njegovog odlaska prometnuo u prvog operativca kluba, a Antolić je ekspresno odgovorio na njegove optužbe.

Proipćenje Krešimira Antolića prenosimo u cijelosti:

"Danas smo svjedočili press konferenciji građanina Bosne i Hercegovine, bivšeg čelnika Dinama i pravomoćno osuđenog bjegunca od matične države, Zdravka Mamića. Kao i prije nepunih 30 dana, dio svojeg izlaganja Mamić je posvetio pokušaju da lažima, difamacijama, konstrukcijama omalovaži i kompromitira mene i meni bliske osobe.

To je bio klasični prikaz situacije u kojoj lažov tumači svoju istinu, lopov govori o tome što je poštenje, kukavica definira kukavičluk, a bjegunac od hrvatskog pravosuđa govori o tome što bi trebalo biti pravo, a što krivo. Na početku ovog cirkusa, rekao sam da je pozadina napada na mene moje suprotstavljanje pokušajima da se odlučuje u BiH, a odgovara u Zagrebu. Isto tako, rekao sam da se ja neću spuštati na razinu njegove kaljuže jer je to cilj koji Mamić želi postići. Zato neću, osim što ću sve izrečeno nazvati lažnim, ulaziti u javno polemiziranje s njim.

Pozivam sve one u hrvatskoj državi kojima je to posao, a još vjeruju Mamićevim „istinama“ da provjere stavku po stavku onoga što je on rekao. Stavljam se u tom smislu na raspolaganje sa svim podacima i informacijama te će vrlo brzo biti utvrđeno da je sve danas izrečeno laž.

Želio bih se u osobno ime ispričati Dinamovim navijačima što svjedoče ovome cirkusu u klubu. Dinamo je veći od svih nas pojedinačno i svih nas zajedno i nije zaslužio ovo što se događa. Očigledno je da razdruživanje s "vlasnikom" kluba koji to nije, drugačije nije moglo proći.

S obzirom na to, želim naglasiti da je ovo moj zadnji osvrt na bilo kakvu izjavu koju će od sada nadalje izreći građanin Bosne i Hercegovine Zdravko Mamić te mu predlažem javno sučeljavanje argumentima uživo. U Zagrebu."