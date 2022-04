Nogometaši Real Madrida drugi su polufinalisti Lige prvaka nakon što su u dramatičnom dvoboju na Santiago Bernabeuu u Madridu u produžetku poraženi s 2-3 (1-3) od branitelja naslova Chelseaja, čime su uspjeli obraniti pobjedu od 3-1 iz londonskog utakmice.

Chelsea je vodio 3-0 golovima Mounta u 15. minuti, Ruedigera u 51. minuti i Wernera u 75. minuti te imao prolaz u polufinale, ali je u 80. minuti Rodrygo na asistenciju Luke Modrića osigurao Realu produžetak. U šestoj minuti produžetka Karim Benzema je postigao pogodak koji je odveo Madriđane u polufinale.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, a Mateo Kovačić je bio u početnom postavu Chelseaja te igrao do 106. minute.

Prozvao suca i Ancelottija

Nakon utakmice trener Chelseaja, Thomas Tuchel, bio je, očekivano, veoma nezadovoljan i ogorčen ishodom utakmice pogotovo jer je njegova momčad bila znatno bolja.

"'Pozitivno je što nismo odustali. Ne može puno momčadi doći ovdje i dominirati nad njima kao mi. Ali, ako napraviš greške koje smo mi napravili, bit ćeš kažnjen. Nismo imali sreće. Zato smo razočarani. Pobijedili su nas individualna kvaliteta i njihova bolja konverzija. Napravili smo dvije greške, dva gubitka lopte i ispali smo. Zaslužili smo proći nakon ove današnje utakmice. Nije bilo suđeno. Moramo smanjiti svoju količinu pogrešaka i nismo ih mogli svesti na minimum. Nema kajanja. Ovo je vrsta poraza koju morate podnijeti s ponosom kao sportaš'', rekao je Tuchel i onda pohvalio svoju ekipu.

''Igrači su odigrali na sasvim drugačiji način u odnosu na utakmicu protiv Brentforda i u prvoj utakmici s Realom. Ovo je ogromna razlika. Bili smo vrlo disciplinirani na lopti i vrlo aktivni i bez lopte. Pokazali smo hrabrost i pokazali smo kvalitetu. Mi smo poseban tim'', izjavio je trener.

Zatim je otkrio detalj s kraja utakmice, koji ga je, kako kaže, baš razočarao. ''Bio sam razočaran što se sudac dobro zabavljao s Ancelottijem. Kad sam htio otići i pružiti mu ruku, on se smješkao i zabavljao s protivničkim trenerom. Mislim da je to bilo pogrešno vrijeme za tako nešto odmah nakon posljednjeg zvižduka. Kada odete i vidite suca kako se smiješi i zabavlja s drugim trenerom, to je loša poruka. Rekao sam mu to'', zaključio je Nijemac.