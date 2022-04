Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić jučer je briljirao u trileru protiv Chelseaja za četvrtfinale Lige prvaka. Dvoboj na Santiago Bernabeuu obilježio je upravo naš Luka koji je ponio nagradu za najboljeg igrača susreta. Njegova briljantna asistencija za spas opjevava se trenutno u svjetskim medijima.

Jučer su opjevali igru Luke i u engleskom studiju. Thierry Henry, Jamie Caragher i Peter Schmeichel gledali su i komentirali spektakularni dvoboj Reala i Chelseaja.

"Način na koji probija linije i igrače čini boljim, taj tip je nevjerojatan", kazao je Thierry Henry objašnjavajući što je Luka napravio protiv prvaka Europe.

Jamie Caragher je istaknuo:

"Bio je veličanstven, ali to je i zaslužio. Ta njegova lopta i primanje Rodryga... To je bilo perfektno za gledati, nešto predivno, to je promijenilo utakmicu, to je onaj trenutak koji se pamti. To je jedan od najboljih dodavanja koje sam vidio. Da, prilično fizički nemoguće tako vanjskom iz vana s velike udaljenosti, baš to što je kolega rekao sad".