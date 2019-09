KONAČNO SE JAVIO RAKITIĆ: Obratio se samo Modriću, a onda objavio zanimljiv video

Rakitić se javio malo prije početka utakmice s Azerbajdžanom

Mnogo se ovih dana pisalo o Ivanu Rakitiću, i to uglavnom u negativnom kontekstu. Rakitić je tražio izuzeće iz netom završene reprezentacijske akcije protiv Slovačke i Azerbajdžana jer, kako je kazao izborniku, morao je srediti neke stvari u klubu, a činjenica je da je imao vrlo naporno ljeto u kojem je izgubio status prvotimca i u kojem su mu propale sve prilike za odlazak iz Barcelone.

Rakitić je ovih dana s obitelji i odmarao je u Madridu, gdje je čak i snimljen u društvu kako se zabavlja. Hrvatski nogometaš iz redova Barcelone sve je ovo vrijeme dok je trajala reprezentacijska stanka mirovao na društvenim mrežama, barem kada su u pitanju poruke podrške suigračima u reprezentaciji.

Ipak, šutnja nije trajala predugo. Rakitić se javio malo prije početka utakmice s Azerbajdžanom, ali samo Luki Modriću, kojem je poželio sretan rođendan.

“Sretan rođendan brate, vodi nas do još jedne pobjede”, napisao je Rakitić.

Međutim nije to sve što je Rakitić objavio. Nešto kasnije podijelio je na Instagram storyju svoj video golova iz Rusije. Znači li to da Rakitić još uvijek želi igrati za reprezentaciju, što je suprotno svim nagađanjima o prekidu reprezentacijske karijere o kojima se spekulira ovih dana.

Predsjednik HNS-a, Davor Šuker, rekao je da računaju na njega.”Svi su dobrodošli u reprezentaciju i trebamo svakog igrača, uz pridržavanje pravila koje izbornik postavi. Iznenadio me Rakitićev nedolazak, ali i to je nogomet, no mislim da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti”, rekao je Šuker, a s njim se složio i Dalić.

“Predsjednik je u pravu kada kaže da nam treba svaki igrač. Treba nam i Ivan Rakitić. Podržavam Šukera u tom razmišljanju i akciji”, veli Dalić.