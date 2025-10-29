Klub iza kojeg stoji Milorad Dodik ponižen u Mostaru! Uprava prijeti igračima novčanim kaznama...

NEVIĐENA SRAMOTA /

Foto: Armin Durgut/pixsell

Slavi se u Mostaru

29.10.2025.
21:55
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
Sanjana dupla kruna za Borac iz Banje Luke raspala se već u šesnaestini finala Kupa BiH. U Mostaru je uslijedio nevjerojatan kiks. Trećeligaš Kruševo izbacilo je favorizirani Borac nakon penal-drame.

Borac je imao sve u svojim rukama. Golom Šerifa u 29. minuti i pogotkom Radoševića tri minute kasnije činilo se da Mostar donosi lagani prolazak. No, u nastavku – potpuni preokret. Kruševo je smanjilo u 48., izjednačilo u 55. minuti i odvelo utakmicu do penala, gdje su Hiroš, Perić, Hrelja i Ogrinec promašili s bijele točke, a domaći šokirali goste i izborili povijesnu pobjedu.

U Borcu vlada nevjerica i bijes. Prema saznanjima SportSporta, rukovodstvo kluba odlučilo je novčano kazniti igrače zbog sramotnog ispadanja, jer se smatra da je momčad previše opušteno ušla u susret. Nakon ranijeg europskog neuspjeha i smjene trenera, sada bi igrači mogli platiti ceh, dok se ni trenerska pozicija Vinka Marinovića više ne čini sigurnom.

Borac je trenutačno vodeći na ljestvici Premijer lige BiH s 25 bodova, ali prednost pred Zrinjskim sada iznosi samo jedan bod – a nakon ovog poraza i udarca na samopouzdanje, pritisak na Marinovića i momčad nikada nije bio veći.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić je novi trener Osijeka!

Borac Banja LukaKruŠevoBosna I Hercegovina
