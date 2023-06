KLJUČNO LJETO / Ključno ljeto za Dinamo: Na klupi legendarni Kuže, a na terenu Mitu, Modrić, Ćorluka, Eduardo, Sedolski...

Sezona 2004./2005. bila je jedna od najgorih u novijoj povijesti Dinama. Hajduk je osvojio svoj posljednji naslov prvaka, a Plavi su u šokantnom raspletu morali u borbu za opstanak, takozvanu 'Ligu za bedaka'! Ključan trenutak odvio se 19. ožujka kada je Slaven Belupo slavio 3-1 i poslao Plave u ligu za ostanak. Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić je tada podnio ostavku na mjestu izvršnog dopredsjednika jer je neuspjeh kluba smatrao svojim neuspjehom, međutim, nakon samo nekoliko dana vratio se na svoju poziciju s namjerom da Dinamo što prije zaboravi lošu sezonu. Dinamo je tada okupio je 'megamomčad', na klupi je bio legendarni trener Josip Kuže, a terenu ponajbolji igrači u povijesti Dinama: Dumitru Mitu, Luka Modrić, Vedran Čorluka, Eduardo da Silva, Silvio Cavrić, Goce Sedloski... To ljeto se pokazalo ključnim za Dinamo budući da od tada do danas Dinamo samo jedanput nije bio prvak, i to u sezoni 2016./2017. kada je Rijeka bila prvak.