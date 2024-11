Benzema detektirao glavni problem Reala: 'Tu je samo Luka Modrić'

Real Madrid nije dobro ušao u sezonu. 'Kraljevi' su pomladili ekipu, pogodile su ih ozljede iskusnijih igrača i muče se i u prvenstvu i Ligi prvaka, a sada je o situaciji u klubu govorio bivši njihov nogometaš, legendarni francuski napadač Karim Benzema.

On je u emisiji El Chiringuito rekao kako se slaže da Realu nedostaje lidera na terenu.

"Da li Realu nedostaje lidera? Komplicirano je jer su svi tako mladi, a u Realu se igra veliki broj utakmica. Tu je samo Modrić, ali on ne igra sve utakmice", rekao je pa se osvrnuo i na Kyliana Mbappea koji je došao kao veliko pojačanje, ali nije još pokazao što se očekivalo od njega.

Problem s tim, smatra Benzema, je što igra na istoj poziciji kao Vinicius Junior, ponajbolje krilo svijeta.

"Za mene je problem što Mbappe nije centralni napadač. Svaki put kad igra s Francuskom kao devetka, to nije dobro, to nije njegova pozicija.Problem je što lijevo igra nogometaš koji je na istoj razini, a Vinija ne možeš staviti desno ili kao napadača. On radi razliku na lijevoj strani. Ne mislim da će Ancelotti premjestiti Viniciusa, on je trenutno najbolji na svijetu na toj poziciji. Mbappe sebi mora utuviti u glavu da će igrati napadača i zaboraviti na lijevu stranu", poručio je.

