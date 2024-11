Pobuna u Real Madridu: Nogometaši postrojili Mbappea i očitali mu lekciju

Kylian Mbappe prolazi kroz teško razdoblje u Real Madridu, u koji je ljetos stigao kao veliko pojačanje iz PSG-a.

Mbappe je bio predodređen za novog lidera i igrača koji će biti prvo ime ekipe, no zasad nije uspio opravdati očekivanja, a svojim ponašanjem zamjerio se i suigračima.

Realovim nogometašima, naime, najviše smeta što Mbappe ne pomaže u obrambenom segmentu igre i zbog toga su ga odlučili pozvati na red.

Kako je objavio Relevo, nakon teškog poraza u debiju od Barcelone (0:4) neki nogometaši Reala su Mbappeu u lice jasno rekli da se više ne smije nonšalantno ponašati kad se momčad brani.

Mbappe do sada praktički uopće nije sudjelovao u defenzivnom dijelu igre i samo je s centra terena gledao što se događa i u igru bi se uključio kad bi njegova ekipa imala loptu.

Tako se ponašao u PSG-u i tamo to nije predstavljao problem, no situacija se promijenila u Realu i sada su ga prozvali i jasno mu dali do znanja da mora biti aktivniji i sudjelovati u obrani.

