Nogometaši Rumunjske jučer su u Bukureštu, u susretu kvalifikacija za odlazak na EP protiv Kosova, uzeli tri boda pobjedom od 2-0. No, utakmica je ostala u sjeni političkog skandala u režiji domaćih ultrasa. Naime, kako rumunjski ultrasi gaje dobre odnose sa srpskim navijačima, a i zbog blizine sa Srbijom s kojom i dijeli državnu granicu na istoku, digli su političku poruku - Kosovo je Srbija.

Utakmica bila prekinuta zbog političke poruke

Utakmica je bila prekinuta na nešto manje od sat vremena, nakon što je u 18. minuti na tribinama uočena sporna poruka. Najfanatičniji rumunjski navijači počeli su tada na teren bacati pirotehnička sredstva, a na zahtjev kosovskih nogometaša sudac utakmice poslao je sve aktere u svlačionicu Nacionalnog stadiona u Bukureštu.

I nakon dvoboja bilo je podosta burno, a strani mediji prenose situacije koje su obilježile utakmicu. Atmosfera, kao da se sa stadiona prelila u TV-studio rumunjskog Orangea, nositelja prava na prijenose utakmice rumunjske reprezentacije u njihovoj zemlji.

U prvom je planu bio igrač, Olimpiu Morutan koji je u igru ušao u 71. minuti, kod rezultata 0:0. U sarkastičnom je tonu odgovarao na pitanja novinara u mixed-zoni stadiona u Bukureštu.

"Očito je da moramo igrati onako kako vi želite da bi smo bili jaka reprezentacija. Drago mi je da smo pobijedili, nije bitno tko je igrao dobro. Imali smo igrača više cijelo drugo poluvrijeme, htjeli smo pobjedu, a nju smo i ostvarili", započeo je u relativno dobrom raspoloženju, a onda je poentirao...

Vidjet ćemo do kraja kvalifikacija što se može učiniti da se kvalificiramo na Euro. Nas čitav svijet ne vidi kao kvalificirane, slabi smo igrači, ali dat ćemo sve od sebe za plasman. Slabi smo igrači, ponavljam, igramo za sebe. Svi nas kritiziraju, je li tako da smo slabi?, upitao je potom novinara koji ga je intervjuirao.

'Kritiziraju nas da smo slabi'

"Svijet nas ne vidi kao kvalificirane, mi smo slabi. Radimo na terenu, radimo za nas i nadamo se da ćemo se kvalificirati. Što se dogodilo? Hoćeš li sad da ti dam primjer? Svi nas kritiziraju. Protiv Izraela smo igrali loše, naravno da smo slabi. Što uraditi? Ako smo slabi, idemo dalje. Želimo se kvalificirati za EURO koliko god jesmo slabi”, rekao je Olimpiu Moruțan za Digi Sport nakon utakmice", prenosi izjavu Morutana rumunjski Pro Sport.

Odmah nakon njegove izjave javio se predsjednik Steaue (FCSB), Mihai Stoica koji je gostovao u emisiji:

"Može li se ovaj nonsens ikada prekinuti? Imam osjećaj da ću poludjeti. Pate li ovi igrači? Što hoće ovaj čovjek od nas? Koji je problem tih igrača? Zar se njih nikada ne smije kritizirati? Ljudi su samo rekli ono što su vidjeli na utakmici par dana ranije protiv Izraela (1:1). Ako njima smeta bilo kakva kritika, ne znam što bih rekao", kazao je Stoica.

Predsjednik Upravnog odbora Steaue bio je iznenađen izborom Edija Iordănescua u početnoj postavi Rumunjske...

'Nikad to ne bih očekivao od Edija Iordănescua'

"Nikada ne bih očekivao ovih prvih 11. Bio sam uvjeren da ako Marius Marin ne igra, Băluță će igrati. Ne znamo čak ni sve. Možda neki nisu na 100%. Pokušavam pronaći objašnjenja. Olaru je u svojoj najboljoj sezoni. Lani je u cijelom prvenstvu postigao jedan gol. Sada ima četiri gola, vrlo dobar razvoj događaja, znamo kada trči. On je prvi igrač kad pogledam u monitor. On uglavnom sprinta i dosta trči, ali ima i odličnu kemiju s Comanom. Stvarno ne razumijem! Iznenađen sam Screciuom, Cicâldăuom i Ianisom Hagijem u prvih 11. Ianis uopće nema utakmica. Čudi me što Mazilua nisu pozvali u prvu momčad. Čovjek je ozlijeđen. Mislim da morate dovesti igrača otprilike istog profila. Nekako Mazilu podsjeća na Čovjeka - visok, nespretan, iznutra. Ok, ona ima 18 godina, pa u čemu je problem? Koje brojeve ima Mazilu? Sorescu nema veze s Manom. Sorescu je krilo, ali igrajmo s trojicom. Želite li se braniti s napadačima? Napadači se šalju na teren zbog nečeg drugog", rekao je Mihai Stoica za Orange Sport, prenosi Gsp.ro.

