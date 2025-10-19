propušta derbi /

Kaos u Barceloni: Flick isključen u ludnici protiv Girone, njegov potez izazvao lavinu reakcija

Foto: Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Iako su navijači slavili dramatičan trijumf, Flickova reakcija mogla bi ga skupo stajati.

19.10.2025.
12:06
Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Napetosti su kulminirale u završnici katalonskog derbija između Barcelone i Girone, kada je trener Hansi Flick potpuno izgubio živce. Njegova je momčad tražila pobjednički pogodak u posljednjim minutama, a sve je eksplodiralo kada je četvrti sudac pokazao kako će se igrati samo četiri minute sudačke nadoknade.

Flick je burno reagirao, ušao u raspravu s arbitrima, a sudac Jesus Gil Manzano pokazao mu je drugi žuti karton i poslao ga na tribine. No, iako je isključen, njemački strateg nije mogao sakriti emocije. Samo nekoliko trenutaka kasnije, Ronald Araujo zabio je u 94. minuti za pobjedu Barcelone 2:1 – i Flick je potpuno izgubio kontrolu.

S tribina je gestikulirao prema terenu, udarajući rukom o ruku u pokretu koji je u Španjolskoj poznat po sarkastičnom značenju,. Snimka tog trenutka brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Iako su navijači slavili dramatičan trijumf, Flickova reakcija mogla bi ga skupo stajati. Osim što će zbog isključenja propustiti “El Clásico” protiv Reala sljedećeg vikenda, postoji mogućnost da mu disciplinska komisija izrekne dodatnu kaznu zbog neprimjerenog ponašanja.

Unatoč kaosu na klupi, Barcelona je u uzavreloj atmosferi stigla do važnih bodova, zadržavši priključak s Realom na vrhu La Lige.

