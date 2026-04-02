Kako se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo bez pobjede u skupini? Pitajte Šveđane...

Dok je posljednji sučev zvižduk odjeknuo stockholmskom arenom, a švedski igrači i stožer u euforiji preplavili teren, na drugoj strani je Robert Lewandowski, jedan od najvećih napadača svoje generacije, potonuo na koljena. S 37 godina na leđima, znao je da je njegov san o uspjehu na Svjetskom prvenstvu završen. Švedska je u jednoj od najdramatičnijih utakmica doigravanja svladala Poljsku 3:2 i osigurala vizu za Sjevernu Ameriku. No, njihov put do tamo bio je sve samo ne običan.

Potpuni debakl u kvalifikacijskoj skupini

Da bi se shvatila veličina ovog uspjeha, potrebno se vratiti na početak kvalifikacija. Švedska je odigrala jednu od najlošijih kampanja u svojoj povijesti. U skupini B sa Švicarskom, Kosovom i Slovenijom završili su na posljednjem mjestu bez ijedne pobjede. U šest utakmica upisali su samo dva remija i četiri poraza, uz poražavajuću gol-razliku 4:12. Činilo se da je Svjetsko prvenstvo za njih tek daleki san, a otkaz izborniku Jonu Dahlu Tomassonu bio je logična posljedica.

Spas kroz Ligu nacija i magija Grahama Pottera

Ipak, nogomet ponekad piše nevjerojatne priče. Švedska je dobila drugu priliku zahvaljujući uspjehu u C diviziji Lige nacija u sezoni 2024./25., gdje su osvojili svoju skupinu. To im je osiguralo mjesto u doigravanju, svojevrsni "izlaz za nuždu" koji su objeručke prihvatili.

Na klupu je sjeo engleski stručnjak Graham Potter, koji je u Švedskoj stekao trenersku slavu vodeći Ostersund. Njegov dolazak donio je preokret. U polufinalu doigravanja, odigranom na neutralnom terenu u Valenciji, Švedska je svladala Ukrajinu 3:1 uz hat-trick nevjerojatnog Viktora Gyökeresa. Bio je to nagovještaj onoga što slijedi.

Drama protiv Poljske za pamćenje

Finale protiv Poljske u Stockholmu ponudilo je spektakl. Švedska je dvaput vodila golovima Anthonyja Elange i Gustafa Lagerbielkea, no uporni Poljaci su se vraćali. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, u 88. minuti, ukazao se junak nacije. Nakon odbijene lopte i udarca u stativu, Viktor Gyökeres našao se na pravom mjestu i zakucao loptu u mrežu za konačnih 3:2, bacivši cijelu zemlju u trans.

"Teško je ovo opisati. Najbolja noć koju sam imao u nogometu. Imao sam osjećaj kao da proživljavam izvantjelesno iskustvo", izjavio je ushićeni Potter nakon utakmice.

Švedska je tako postala prva reprezentacija u povijesti koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo nakon što je završila na dnu svoje kvalifikacijske skupine. Na prvenstvu ih čeka skupina F s Nizozemskom, Japanom i Tunisom. Nakon ovakvog puta, čini se da je za njih sve moguće.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'