UNATOČ KRITIKAMA /

Infantino ide po novi mandat? Stvari su nakon ovoga jasnije

Infantino ide po novi mandat? Stvari su nakon ovoga jasnije
Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

CONMEBOL je prvi savez koji je izrazio podršku Infantinovom ponovnom izboru

10.4.2026.
12:19
Hina
Upravno tijelo južnoameričkog nogometa (CONMEBOL)  dalo je podršku Gianniju Infantinu ako se odluči kandidirati za reizbor za predsjednika FIFA-e za četvrti mandat.

Iako Infantino još nije potvrdio hoće li se kandidirati za mandat 2027.-2031., CONMEBOL je jednoglasno izrazilo svoju podršku vodstvu 56-godišnjaka prije potencijalne kandidature.

"Predsjedniče Gianni Infantino, hvala vam na vašoj kontinuiranoj predanosti razvoju južnoameričkog nogometa i na vodstvu koje ste iskazali na globalnoj razini", rekao je predsjednik CONMEBOL-a Alejandro Dominguez. "Duboko cijenimo vašu bliskost našoj regiji i vašu viziju da nastavite razvijati igru ​​diljem svijeta."

CONMEBOL je prvi savez koji je izrazio podršku Infantinovom ponovnom izboru.

Švicarac je preuzeo dužnost 2016. godine, preuzevši dužnost od Seppa Blattera, a ponovno je izabran bez protukandidata 2019. i ponovno 2023. godine.

Infantino se tijekom svog mandata zalagao za proširenje FIFA-inih natjecanja, a ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi prvo je s 48 momčadi, dok se ženski turnir 2023. godine proširio na 32 momčadi.

Infantinov mandat također je izazvao kritike zbog problema poput upravljanja i preopterećenosti kalendara.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
