Juventus produžio ugovor sa svojim kapetanom

Talijanski veznjak Manuel Locatelli produžio je ugovor s Juventusa do 2030. godine, objavio je u petak klub iz Torina.

Veznjak, kapetan Juventusa ove sezone, igra za Bianconere od 2021. godine kada je došao kao posudba iz Sassuola prije nego što je 2023. potpisao ugovor s trenutno četvrtoplasiranom momčadi Serie A.

Od svog dolaska, Locatelli, koji je za talijansku reprezentaciju odigrao 36 utakmica i zabio tri gola, odigrao je 224 utakmice za Juventus u svim natjecanjima, postigavši ​​devet golova i upisavši 17 asistencija.

"Produženje ugovora predstavlja daljnji korak prema konsolidaciji i osiguranju kontinuiteta našeg sportskog projekta, koji gleda u budućnost i ima za cilj učiniti momčad još konkurentnijom", rekao je izvršni direktor Juventusa Damien Comolli.

Juventus, koji je trenutno četvrti na ljestvici s dva boda više od petoplasiranog Coma, u nedjelju u 33. kolu talijanskog prvenstva igra protiv osmoplasirane Bologne. Inter je na vrhu ljestvice sa 78 bodova, Juventus ima 18 manje.

