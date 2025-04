Ancelotti se s klupe Reala neće maknuti tek tako, a Perez već ima dva velika kandidata za nasljednika

Iako Carlo Ancelotti i dalje vodi Real Madrid kroz završnicu sezone u kojoj su i dalje u igri za dva najvažnija trofeja, španjolski mediji sve glasnije najavljuju njegov odlazak s trenerske pozicije. Unatoč aktualnim rezultatima, čini se da su na Bernabéuu već u punom zamahu pripreme za izbor novog trenera.

Kad god je riječ o klupi najtrofejnijeg nogometnog kluba na svijetu, nagađanja ne prestaju, a imena koja se vrte u kuloarima redovito su ona iz samog vrha svjetskog trenerskog miljea. Ovoga puta, pažnja je na dvojici kandidata koji se navodno nalaze na samom vrhu liste želja – Jürgenu Kloppu i Xabiju Alonsu. Španjolska emisija La Tribu na postaji Radio MARCA otkrila je kako se među glavnim opcijama trenutno vode upravo ta dva imena.

Alonso koji trenutačno radi sjajan posao u Bayer Leverkusenu navodno je favorit samog kluba. No, postoje i unutarstranačke razlike u mišljenju jer José Ángel Sánchez, ključna figura u Realovoj upravi i blizak suradnik predsjednika Florentina Péreza, navodno nije u potpunosti uvjeren da je Alonso najbolji izbor.

U cijelu priču umiješao se i Anas Laghrari, utjecajni financijski savjetnik i istaknuti zagovornik projekta Superlige. Ovaj marokanski investitor koji je odrastao unutar švicarskog bankarskog sustava, prema riječima novinara Raúla Varele, već dulje vrijeme pokušava uvjeriti Péreza da dovede Kloppa.

"Riječ je o Anasu Laghrariju, čovjeku koji je ključna podrška Florentinu Pérezu u projektu Superlige. On je apsolutno zaljubljenik u Jürgena Kloppa i već tjednima, čak mjesecima, predlaže predsjedniku Reala da razmotri i njegov angažman. Klopp je iz osobnih razloga odlučio napustiti Liverpool na vrhuncu slave, otišavši na velika vrata i blagoslovivši čak i svojeg nasljednika", kazao je Varela gostujući u emisiji.

Klopp se nije u potpunosti povukao iz nogometa – trenutno djeluje u Red Bullovoj sportskoj organizaciji, gdje nadgleda sportski razvoj svih klubova u grupaciji. Ipak, ulogu trenera prve momčadi zasad ne obnaša.

Varela je u istom razgovoru naglasio kako se u Realu često stvari odvijaju mimo uobičajenog planiranja kad je riječ o trenerima:

"Iskreno, ne znam što će se dogoditi s klupom Real Madrida, jer, na kraju krajeva, kroz povijest se pokazalo da se u Realu planiranje kad su treneri u pitanju često ne odvija onako kako bi trebalo."

Govoreći o samom Ancelottiju, otkrio je i zanimljivosti vezane uz njegove osobne želje:

"Ono što u ovom trenutku mogu reći jest da Ancelotti želi ostati u Real Madridu. Bila bi mu velika želja odraditi i posljednju godinu ugovora koju ima s klubom. Mislim da je Ancelotti već donio odluku što će učiniti ako ne ostane u Madridu. Ta je odluka, iako protivna mišljenju dijela njegova najbližeg kruga – obitelji i prijatelja, koji nisu izravno povezani s nogometom – da preuzme reprezentaciju Brazila. Ponavljam: pod uvjetom da ne nastavi na klupi Real Madrida."

Kao i uvijek u Realu, mnogo toga ovisi o rezultatima – a trenutačno nitko sa sigurnošću ne može reći što bi Ancelottijev ostanak ili odlazak konkretno potaklo. Osvajanje Lige ili Kupa, ili gubitak obaju – ništa nije garancija, ali ni presuda.

"Iskreno, ne znam što bi se točno trebalo dogoditi da Ancelotti više ne bude trener Reala. Nije mi jasno hoće li ostati ako osvoji Kup kralja, hoće li ostati ako osvoji La Ligu, niti hoće li otići ako izgubi oba trofeja – prije, poslije ili tijekom ljeta... To zaista ne znam", iskreno je priznao Varela.

Ipak, jedno je za Ancelottija jasno – želi da njegov odlazak, kad do njega dođe, bude dostojanstven i emotivan, a ne hladan i služben. Najveći strah mu je da sve završi bez pravog pozdrava:

"Najviše ga sada brine i zanima da, kad dođe trenutak odlaska, to bude s počastima koje zaslužuje. Volio bi, na primjer, imati oproštaj sličan onome kakav je imao Jürgen Klopp u Liverpoolu: s punim stadionom, počasnim krugom, ovacijama, pjesmom 'You'll Never Walk Alone', velikim priznanjem... Ne želi da njegovo razilaženje s Realom bude svedeno na obični tweet s porukom ‘hvala, arrivederci i uvijek ćeš biti jedan od nas’."

Za kraj, Varela je iznio i osobno razmišljanje:

"Čak mislim, i to je više osjećaj nego informacija, da bi Ancelotti, da je ove godine osvojio Ligu prvaka, samovoljno odlučio reći zbogom Real Madridu."