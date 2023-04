Juniorska Liga prvaka, finale

Ženeva, Stade de Genéve

Hajduk - AZ Alkmaar 0:5

Hajduk: Buljan, Jurić-Petrašilo, Vušković, Đolonga, Hrgović, Kavelj, Capan, Pukštas, Brajković, Vrcić, Antunović

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Poku, Schouten, De Jong, Addai, Daal, Smit, Beukers, Kwakman, Mastoras

Mladi nogometaši Hajduka poraženi su finalnom dvoboju juniorske UEFA lige prvaka u Ženevi od nizozemskog AZ Alkmaara s 0-5.

Prvi su zaprijetili Nizozemci i to u 2. minuti kada je snažno s ruba šesnaesterca opalio Poku, no Buljan to krajnjim naporom zaustavlja. Hajduk je uzvratio u 8. minuti kada je udaraca Hrgovića iz daljine bio lagan zadatak za golmana AZ-a. Poku je opet bio opasan u 15. minuti, ali Buljan je još jednom na mjestu i odbija to u korner. Nakon udarca iz kuta sam je ostao Addai na desetak metara, puca u sami kut, no još jednom sjajno reagira golman Hajduka.

Nakon toga igralo se uglavnom na sredini terena, a na novu priliku čekali smo do 30. minute kada je ponovno udarac Addaija zaustavio Buljan. U 44. minuti Vušković je neoprezno u šesnaestercu srušio Pokua, u situaciji kada se činilo da će biti gol aut za Bijele. Sudac nije imao dvojbu i pokazao je na bijelu točku. Addai je preuzeo odgovornost, Buljan je pogodio stranu, ali nije uspio zaustaviti udarac, te je AZ poveo 1-0.

Hajduk je prvi zaprijetio u nastavku, Vrcić je probio desnu stranu i ubacio u sredinu gdje je Pukštas bio sam na desetak metara, no loše je pucao i propala je sjajna prilika Bijelih. Opet je opasno pred golom Nizozemaca u 61. minuti kada je potegnuo Antunović čiji udarac brani Owusu. I onda u 71. minuti AZ je udvostručio vodstvo kada je Poku lomio čuvara, pa opalio i pogodio s 20-ak metara za 2-0. Samo šest minuta kasnije već je bilo 3-0, a strijelac je opet bio Poku, koji je ostao jedan na jedan s Buljanom te nije imao težak zadatak za novi gol. U 79. minuti vidjeli smo i četvrti gol u mreži Buljana, ovog puta strijelac je bio Meerdink.

Nizozemci su u nastavku potpuno potopili Bijele, a u 87. minuti Meerdink je stigao do svog drugog gola, a AZ-ovog petog.

Hajduk je bio deseti klub u finalu Lige prvaka mladih. UEFA je ovo natjecanje pokrenula 2013. godine, a ogled juniora Hajduka i AZ-a bio će deveti finale. U sezoni 2020./21. završnica nije odigrana zbog restrikcija vezanih uz koronavirus. Benfica i Chelsea čak su četiri puta igrali finale, Barcelona i Red Bull Salzburg po dva, a jednom su finale igrali Šahtar, PSG, Porto i Real Madrid.

Najava:

14.50 Navijači Hajduka su preplavili ulice Ženeve i navijaju, pjevaju, pale baklje... Fotografije pogledajte OVDJE.

13.30 Iz Hajduka su na društvenim mrežama objavili nekoliko fotografija iz Ženeve.

13.00 Pojavile su se prve fotografije navijača Hajduka u Ženevi, pogledajte ih OVDJE.

_______________________________________________________

Juniori splitskog Hajduka u ponedjeljak od 18 sati u Ženevi u finalu igraju s nizozemskim AZ Aalkmarom za trofej pobjednika juniorske Lige prvaka.

Sedmi različiti pobjednik u devetoj sezoni ovog natjecanja je zagarantiran jer niti jedna momčad iz Nizozemske ili Hrvatske nije do sada stigla do finala. Hajduk je prva hrvatska momčad koja je stigla do odlučujuće utakmice bilo kojeg velikog UEFA-inog klupskog natjecanja, budući da Kup velesajamskih gradova, kojeg je Dinamo osvojio 1967, nije bio pod ingerencijom UEFA-e.