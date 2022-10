U susretu 3. kola E skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je na gostovanju kod austrijskog prvaka RB Salzburga izgubio sa 0-1.

Najbolju priliku za Dinamo, imao je Josip Drmić, koji je pogodio golmana u 82. minuti iz vrlo izgledne situacije:

"Ne bih pričao o toj šansi, ja uvijek gledam sve globalno i kompletno. Imali smo šanse, mogli smo zabiti, osjetili smo to danas. Ali moramo više riskirati i više tražiti gol, kad igraš sa šest iza, odmah pokazuješ da daješ sve za obranu. Bolje je izgledalo kad smo se postavili u 4-4-2. Imali smo tad dvije prilike, bili smo opasniji. Nije loše biti fleksibilan", kaže Drmić i nastavlja:

'Mislim da su nas svi otpisali'

"Ali ja uvijek kažem da nogomet treba igrati ofenzivno i atraktivno i na ovom nivou ako da smo danas isto osjetili. Danas nam je malo nedostajalo da nas nagradi. Našao sam se u prilici pred vratarom, ali nije to bila skroz čista lopta. Morao sam se boriti s njom. Samo sam je pokušao pogoditi dobro, ali golman je tu najbolje izgledao."

"Zaleđe? Mislio sam da su iza mene još igrači, ali pogledao sam situaciju i vidio da je zaleđe. Radilo se o nekoliko centimetara. S trenerom sam se nakon utakmice samo rukovao i to je to. Nisam ja ni bio u svlačionici, nego sam razgovarao s par igrača Salzburga. Mislim da su nas svi otpisali u grupi, no postoji mogućnost da prođemo. Publika nas mora nositi na Maksimiru."