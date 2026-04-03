FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI POVRATAK /

Svjetski prvak s Njemačkom preuzima hrvatskog suparnika uoči Svjetskog prvenstva

×
Foto: Ben Queenborough/BPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Löw bi trebao potpisati kratkoročni ugovor do kraja SP-a

3.4.2026.
12:22
Sportski.net
Ben Queenborough/BPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Gana je u potrazi za izbornikom koji će ih voditi na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta nakon što su ovoga tjedna smijenili Otta Adda nakon slabih rezultata u prijateljskim utakmicama.

Kako se piše u ganskim medijima, čini se da bi izbornik trebao postati Joachim Löw, legendarni trener koji je 15 godina vodio Njemačku i s njom 2014. osvojio naslov svjetskog prvaka. Löw bi trebao potpisati kratkoročni ugovor do kraja SP-a, a po njemu bi zarađivao čak 150 tisuća eura mjesečno. 

 

 

66-godišnji Löw je napustio Elf 2021. i od tada je na odmoru od trenerskog posla, a sada bi ga opet mogli gledati na Svjetskom prvenstvu. Mogli bismo ga opet gledati i protiv Hrvatske jer Gana će protiv naše reprezentacije igrati posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji.

GanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Joachim LöwHrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike