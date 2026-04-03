Svjetski prvak s Njemačkom preuzima hrvatskog suparnika uoči Svjetskog prvenstva

Gana je u potrazi za izbornikom koji će ih voditi na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta nakon što su ovoga tjedna smijenili Otta Adda nakon slabih rezultata u prijateljskim utakmicama.

Kako se piše u ganskim medijima, čini se da bi izbornik trebao postati Joachim Löw, legendarni trener koji je 15 godina vodio Njemačku i s njom 2014. osvojio naslov svjetskog prvaka. Löw bi trebao potpisati kratkoročni ugovor do kraja SP-a, a po njemu bi zarađivao čak 150 tisuća eura mjesečno.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Joachim Löw is on the verge of accepting the Ghana Black Stars job on a short-term deal focused solely on the 2026 World Cup. 🇬🇭



Personal terms are now close to being finalized following extensive negotiations in the last 24hrs.



— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 2, 2026

66-godišnji Löw je napustio Elf 2021. i od tada je na odmoru od trenerskog posla, a sada bi ga opet mogli gledati na Svjetskom prvenstvu. Mogli bismo ga opet gledati i protiv Hrvatske jer Gana će protiv naše reprezentacije igrati posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Protivnik Hrvatske na Mundijalu smijenio izbornika, presudile mu prijateljske utakmice