Jeste li primjetili? Dominik Livaković u zagrljaju posebne osobe u stožeru Zlatka Dalića

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se jučer u zagrebačkom hotelu Sheraton. Nogometaši su pristizali u prizemlje hotela, a tamo ih je dočekao već trenerski stožer Zlatka Dalića kao i sam izbornik.

Moro, Majer, Modrić, Sučić, Baturina i ostali pozdravljali su sve koji su se nalazili u predvorju hotela.

Ono što je mnogima zapalo za oko je Dominik Livaković koji je jako sretno dočekao dolazak u krug reprezentacije, vjerojatno zbog lošeg starta sezone u Feneru i kasnije u Gironi gdje također ne brani.

Podsjetimo, Hrvatska će u četvrtak gostovati u Češkoj gdje će tražiti nastavak stopostotnog niza. Dalićevi odabranici će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu.

