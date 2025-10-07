obitelj vatreni /

Jeste li primjetili? Dominik Livaković u zagrljaju posebne osobe u stožeru Zlatka Dalića
Foto: Matija Habljak/pixsell

Hrvatska će u četvrtak gostovati u Češkoj gdje će tražiti nastavak stopostotnog niza

7.10.2025.
11:53
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se jučer u zagrebačkom hotelu Sheraton. Nogometaši su pristizali u prizemlje hotela, a tamo ih je dočekao već trenerski stožer Zlatka Dalića kao i sam izbornik. 

Moro, Majer, Modrić, Sučić, Baturina i ostali pozdravljali su sve koji su se nalazili u predvorju hotela. 

Ono što je mnogima zapalo za oko je Dominik Livaković koji je jako sretno dočekao dolazak u krug reprezentacije, vjerojatno zbog lošeg starta sezone u Feneru i kasnije u Gironi gdje također ne brani.

 

 

 

 

Podsjetimo, Hrvatska će u četvrtak gostovati u Češkoj gdje će tražiti nastavak stopostotnog niza. Dalićevi odabranici će u Zagrebu trenirati i u utorak i srijedu, kada će u 17.00 krenuti prema Pragu

