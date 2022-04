Španjolski nogometni velikan Real Madrid načinio je veliki korak prema plasmanu u polufinale Lige prvaka nakon što je u prvom susretu četvrtfinala u Londonu pobijedio Chelsea sa 3-1.

Junak susreta bio je trostruki strijelac Kevin Benzema (21, 24, 46), a pogodak za domaćine zabio je Kai Havertz (40).

Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za Real upisavši asistenciju za drugi pogodak, dok je Mateo Kovačić za Chelsea zaigrao u drugom poluvremenu.

Zanimljiv podatak procurio je pak nakon utakmice. Naime, Modrić je pretrčao 10,95 km protiv Chelseaja, najviše od svih igrača Real Madrida. Ne bi ono možda toliko zvučno bilo da nije riječ o igraču koji će u rujnu napuniti 37 godina.

A prije utakmice Slaven Bilić, koji se nakon dužeg vremena našao u ulozi stručnog komentator za jednu televiziju, pričao je o Modriću.

Bilić mu se naklonio

"On je postao lider Real Madrida. Za jednog stranca, ne govorim o Raulu i Casillasu koji su Španjolci, biti tamo deset godina i biti tako dobar u njegovim godinama, to je unikatno. To je ogromno postignuće. Sjetite se Sneijdera i Van Nistelrooya, čim su malo pali riješili su ih se. Žele najbolje strance u momčad. Veliko je postignuće da u tim godinama dobije novi ugovor", kazao je Bilić

"Kakav je u svlačionici? On je totalno drugačiji nego što se to čini prema vani. On je vođa. Nakon što je osvojio Zlatnu loptu znao je da je najbolji i da mora preuzeti odgovornost. On se voli zezati. Uživa u svakom trenutku", dodao je.

Modrić, s 36 godina najstariji igrač Real Madrida, nada se produženju ugovora koji istječe za tri mjeseca, 30. lipnja.