Hrvatski nogometaš Luka Modrić posljednjih tjedana dobiva hvalospjeva sa svih strana. Što za igre u dresu Real Madrida, što za igre u dresu reprezentacije.

"Nitko jer nema igrača poput Modrića na tržištu, takvog igrača trenutačno nema na svijetu. E sada, oni koji bi mogli igrati na njegovoj poziciji ali nisu isti profil igrača… po meni je to primjerice Kimmich premda je on više organizator igre, sličniji Kroosu, dok je Modrić dinamičniji, lomi protivničke linije vođenjem lopte. Dakle, nema takvog igrača", rekao je nedavno Alvaro Benito koji je 1995. igrao na poziciji ofenzivnog veznog u Real Madridu, a onda se teško ozlijedio.

Legendarni Ivan Campo (48), koji je na poziciji veznog igrača nastupao za Kraljevski klub od 1998. do 2002. bio je impresioniran Modrićevim nastupom protiv PSG-a.

Surađivali u Tottenhamu

"Igra poput mladića. On je zapravo dječak. Nosi ga mentalna radost a tijelo mu funkcionira, zahvaljujući njemu i ostali na terenu igraju dobro", izjavio je Campo za postaju Radio Marca.

"Trenutačno je malo igrača poput njega. Ukrade loptu pa trči kao da mu je 20 godina", dodao je.

Potom su na njegov račun došle i pohvale grčkog izbornika i nekadašnje zvijezde Chelseaja Gustava Poyeta, koji je imao priliku surađivati s veznjakom dok je bio pomoćni trener u Tottenhamu.

"Modrić je, uz sve poštovanje prema svim igračima koje sam trenirao, bio najbolji. Razumijevanje igre, kvaliteta, pozicioniranje, oslobađanje pritiska, traženje lopte… Najbolje nešto što sam vidio ispred sebe", poručio je Poyet.

A sada je u red s pohvalama stao i Slaven Bilić koji se nakon dužeg vremena našao u ulozi stručnog komentator za jednu televiziju.

"On je postao lider Real Madrida. Za jednog stranca, ne govorim o Raulu i Casillasu koji su Španjolci, biti tamo deset godina i biti tako dobar u njegovim godinama, to je unikatno. To je ogromno postignuće. Sjetite se Sneijdera i Van Nistelrooya, čim su malo pali riješili su ih se. Žele najbolje strance u momčad. Veliko je postignuće da u tim godinama dobije novi ugovor", kazao je Bilić

"Kakav je u svlačionici? On je totalno drugačiji nego što se to čini prema vani. On je vođa. Nakon što je osvojio Zlatnu loptu znao je da je najbolji i da mora preuzeti odgovornost. On se voli zezati. Uživa u svakom trenutku", dodao je.

Modrić, s 36 godina najstariji igrač Real Madrida, nada se produženju ugovora koji istječe za tri mjeseca, 30. lipnja.