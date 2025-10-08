Modrićev bivši suigrač: 'On je prvi veznjak kojeg sam vidio da igra tako, a ljudi griješe u jednom'

Jermaine Jenas bio je Modrićev suigrač u Tottenhamu. Engleski reprezentativac koji sada radi kao stručni analitičar u Engleskoj igrao je s Modrićem na ukupno 57 utakmica i nahvalio ga u podcastu Adebaya Akinfenwe Beast Mode On.

"Luka je bio prvi veznjak kojem sam se divio, pogledam ga i pomislim 'on igra na drugoj razini'", počeo je Englez s 21 nastupom za reprezentaciju. "U engleskoj si kao veznjak naučen da igraš u jednoj liniji i ideš naprijed i nazad. Luka nije igrao tako. On je lutao po terenu, spusti se na desnog beka, pa dribla, odigra dupli pas i odjedanput je kod šesnaesterca, on je naučen drukčije".

"Sada se i u Engleskoj popravilo treniranje, sada i mi imamo takve igrače, kada sam ja igrao svi su išli samo ravno. Luka je razmišljao izvan kutije, a i bio je snažniji nego što ljudi misle. Imao je malo tijelo, ali ogromne listove i kvadricepse, bio je vrlo stabilan i u ravnoteži.

On je najbolji igrač s kojim sam igrao u Tottenhamu, a bili su tamo Bale i Van Der Vaart. Za mene je Luka najbolji", biranim riječima je govorio Jenas.

