Juventus je već nekoliko godina za redom u velikom padu, barem kada je Stara dama u pitanju. Od najdominantnije talijanske momčadi postali su klub koji se bori za Ligu prvaka, u kojoj redovito ispada u ranoj fazi natjecanja.

Nakon deset godina odradili su prvu sezonu bez ijednog trofeja. Na klupu se vratio Massimiliano Allegri, koji je na kraju uzeo manje bodova od Andree Pirla. Jasno, prolaze kroz velike promjene, ali očekivao se barem mali napredak.

A krajem još jedne sezone u Seriji A, koju je osvojio Milan nakon 11 godina, Juventus će se oprostiti od nekoliko dugogodišnjih članova, među kojima je i legendarni Giorgio Chiellini. Uz njega, Torino bi trebali napustiti Paulo Dybala i Federico Bernardeschi.

Vrijeme za promjene

Chiellini vjerojatno odlazi u SAD, dok se nove destinacije Dybale i Bernardeschija još uvijek ne znaju. Dybala je trebao biti vođa novog Juventusa, ali nikada nije ispunio svoj potencijal te će potražiti novu sredinu.

Dobre vijesti za budućnost sigurno su dva velika, posljednja pojačanja - Dušan Vlahović i Federico Chiesa. Sada je jasno da će ključevi momčadi biti prepušteni fantastičnom dvojcu, koji je već pokazao o kakvim se talentima radi. Nažalost Chiesa je pretrpio tešku ozljedu te nije puno igrao ove sezone, dok je Vlahović u polusezoni pokazao na što mogu računati u budućnosti.

Ima tu još nekoliko mladih i talentiranih nogometaša poput Manuela Locatellija, Weston McKennieja i de Ligta, koji su skupljali iskustvo te bi trebali biti okosnica novog Juventusa. Allegri je najavio i iskustvo u momčadi, a to bi trebali dobiti dolaskom dva velika imena.

Mladost i iskustvo

Riječ je o Angelu Di Mariji i Paulu Pogbi, koji bi u Juve trebali stići kao slobodni igrači. Sjajna bi to bila pojačanja za Staru damu: Dobili bi ih besplatno, a riječ je o provjerenom Di Mariji i Pogbi koji je najbolji nogomet igrao upravo u Juventusu pod vodstvom Maxa Allegrija. Ako ga netko može vratiti na stare staze, to bi trebao biti upravo on.

Spominjao se i Ivan Perišić, ali je Inter pojačao svoju ponudu te je izglednije da će ostati u Milanu. Ipak, dođe li do preokreta i završi li Vatreni u Juventusu to bi bio sjajan prijelazni rok za Staru damu. Mladim, sjajnim igračima dodali bi provjerene, fantastične veterane i to potpuno - besplatno.