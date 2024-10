Dalić zapravo nema puno dilema: Je li ovo sastav za utakmicu protiv Škotske?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u subotu očekuje utakmica protiv Škotske na Maksimiru u Ligi nacija.

Ne propustite utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija uživo na Voyo, na kanalu Nove TV.

Utakmica između Hrvatske i Škotske je u subotu s početkom u 18.00 sati, a iste večeri u Varšavi se sastaju Poljska i Portugal. Tri dana kasnije "Vatreni" gostuju u Poljskoj, dok će Škotska u Glasgowu dočekati Portugal.

Nakon dva kola na vrhu skupine 1 je Portugal sa šest bodova, Hrvatska i Poljska imaju po tri boda, a na začelju je Škotska bez bodova. Podsjetimo, prve dvije pozicije vode u četvrtfinale, treća u play-off za ostanak, a posljednja u niži rang natjecanja, Ligu B.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić potvrdio je da protiv Škota neće nastupiti jedan od naših najvažnijih igrača, veznjak Mateo Kovačić, koji čeka rođenje djeteta u Engleskoj, pa će morati sastaviti ekipu bez njega.

"Dobro smo radili i spremni smo. Ostajemo na onome što smo igrali protiv Portugala i Poljske. U većem dijelu je to bilo dobro, nadam se da će to sutra biti još bolje. Naš cilj su tri boda, čeka nas protivnik koji je čvrst i agresivan, moramo biti oprezni. Josip Šutalo je jučer odradio trening, ako će i danas biti sve ok, bit će u momčadi", rekao je Dalić u petak na presici pa odgovorio na pitanje tko će zaigrati u vezi, s obzirom da nema Kovačića:

"Dva zadnja i jedan prednji," kratko je kazao, a zatim i nastavio. "Iako nema Matea, imamo kvalitetu i konkurenciju u mladim igračima kao što su Petar (Sučić), Luka (Sučić) i Baturina".

Dalić je najavio da će ostati "na onome što su igrali protiv Portugala i Poljske" i to znači da će ponovno na teren poslati momčad u sastavu 3-5-2.

Na golu će krenuti naša 'jedinica' Dominik Livaković, a u obrani će biti Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car i Martin Erlić, koji bi trebao dobiti prednost ispred oporavljenika od ozljede Josipa Šutala. Naravno, moguće je da Šutalo krene od početka, ali se ne vjeruje da će Dalić ući u takav rizik.

U veznom redu bi Umjesto 'Kove' treba uletjeti Petar Sučić, koji igra sjajno u Dinamu, a u početnih 11 su od veznjaka još kapetan Luka Modrić i Mario Pašalić. Na bokovima se očekuju Ivan Perišić i Borna Sosa. 'Perija' bi trebao se trebao žrtvovati i krenuti na desnoj, a Sosa na lijevoj strani.

U napadu bi trebala krenuti dva naša napadača u najboljoj formi - Ante Budimir i Andrej Kramarić.

Mogući sastav Hrvatske:

Livaković - Gvardiol, Ćaleta Car, Erlić/Šutalo - Perišić, Modrić, Sučić, Pašalić, Sosa - Budimir, Kramarić

