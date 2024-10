Dalić: 'Kovačić nije s nama, definitivno je otpao za utakmicu protiv Škotske'

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić u petak u Zagrebu najavljuju utakmicu sa Škotskom na Maksimiru u 3. kolu Lige nacija.

Hrvatska je trenutno drugoplasirana momčad u skupini s tri boda, isto koliko ima treća Poljska. Prvi su Portugalci sa šest bodova, a posljednji Škoti bez bodova. U drugoj utakmici u ovom ciklusu, Hrvatska u utorak gostuje u Poljskoj.

Prvi je govorio Modrić koji je odgovorio na pitanje o posljednjoj utakmici sa Škotima na Euru, u kojoj je postigao prekrasan pogodak.

" Zadnja utakmica je bila sjajna, odigrali smo dobro. Sjećanja su super. S tom smo se utakmicom plasirali su drugi krug natjecanja. Bila je teška utakmica, kao i uvijek protiv Škotske. Zabio sam lijep gol", rekao je pa se osvrnuo na nadolazeću utakmicu:

"Mi imamo samo jednu pobjedu protiv Škotske, mislio sam da imamo bolji skor, ali doznao sam sad prije utakmice da to nije tako. To pokazuje koliko nam je teško igrati protiv njih. Prihvaćamo ulogu favorita, vjerujemo u sebe, ali znamo da će biti teško. Vjerujemo da ćemo osvojiti tri boda koja su nam vrlo važna."

"Da bi igrao u velikim klubovima, moraš posjedovati kvalitetu i borbenost. To zajedništvo Škotske podsjeća i na nas. Igra za reprezentaciju od velike im je časti i važnosti. Borbenost i pripadnost zemlji, tu me podsjećaju na nas", istaknuo je Luka.

Nastup protiv Škota Modriću će biti 181. za reprezentaciju, otkrio je što ga motivira da i dalje nastupa s 39. godina.

"Prije svega iz ljubavi prema nogometu i Hrvatskoj. Za mene je igra za reprezentaciju nešto posebno, to me drži motiviranim i gura naprijed. Golman Škotske s 41 godinom? Znam ga otprije, velika je stvar za njega da se još natječe. Lijepo je znati da će biti i netko stariji od mene na terenu", otkrio je.

"Tajna hrvatskog uspjeha? Ljubav i čast igre za reprezentaciju, to je najvažnije za uspjeh. Naravno, trebaš imati i kvalitetu. Za nas je reprezentacija kao praznik, dolazimo s guštom i velikim motivom da predstavimo Hrvatsku na najbolji mogući način i razveselimo naše ljude. To su razlozi zašto je Hrvatska zadnjih godina u vrhu nogometa. Nadam se da možemo ponoviti igru kao protiv Portugala i Poljske, kada smo potvrdili da se u ovoj novoj formaciji osjećamo ugodno. Bit će važno da to ponovimo, ali i strpljenje, jer mi ćemo diktirati tempo i više imati loptu u nogama. Tako da ćemo morati biti strpljivi, pametno se kretati i stvarati šanse", poručio je Modrić, pa se zaputio na trening i na pitanja je krenuo odgovarati izbornik Dalić.

Za početak je otkrio lošu vijest, da protiv Štkotske neće igrati Mateo Kovačić.

"Matea nema i neće ga biti za ovu utakmicu. Ključno je da bude sve u redu i da se pojavi za Poljsku, to očekujem, no za ovu je utakmicu otpao. Radili smo dobro tri dana, mislim da smo spremni za Škote. Ostajemo pri onome što smo igrali protiv Poljske i Portugala. U većem dijelu to je bilo dobro, sad se nadam da će biti još bolje i kvalitetnije. Naš cilj je osvojiti tri boda, čeka nas težak, borben i agresivan protivnik. Moramo biti oprezni. Šutalo je odradio trening i ako danas bude sve u redu bit će na svojoj poziciji", rekao je.

