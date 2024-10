Je li Bruno Durdov, 16-godišnji hit nogometaš Hajduka, materijal za U-21 reprezentaciju i treba li u nju biti pozvan? Pitaju se to mnogi koji prate SuperSport HNL. Mladi Durdov oduševio je struku i sve navijače Hajduka, ali ne i Zlatka Dalića i Ivicu Olića, barem ne toliko da bi se našao na popisu njihovih selekcija. Ove je sezone zabio 4 pogotka za Bijele u svim natjecanjima, u 475 minuta igre. Međutim, novi izbornik U-21 Hrvatske Ivica Olić nije posebno zainteresiran za Hajdukovog wunderkinda.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Zlatko Dalić i Ivica Olić, izbornici seniorske i mlade hrvatske u21 reprezentacije. Olić je prije Eura 2021. godine već jednom napustio stožer Dalića, ali nakon brzog otkaza u Rusiji se vratio na turniru svojoj ulozi asistenta Vatrenih. Nakon Eura 2024. godine postao je izbornikom u21 reprezentacije.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL Gattuso i Durdov.

Lamine Yamal oduševio sa 16.

Nismo ti koji žele nekog pozivati na red, niti želimo nekog učiti kako da radi svoj posao za koji je dobro plaćen, međutim postoje primjeri u svjetskim okvirima koje treba spomenuti.

Foto: Profimedia

Prošlog ljeta smo svi gledali Euro, pratili kako je Španjolska protutnjala do naslova prvaka Europe, a to je napravila, između ostalog i na krilima Lamine Yamala. U trenutku kad je Lamine debitirao za A selekciju Španjolske bio je još mlađi, imao je 16 godina i 57 dana. Na Euru, zbog njemačkih zakona o maloljetnicima, nije mogao igrati sve utakmice za Španjolsku do kraja, jer je do 23.00 morao biti u hotelskoj sobi. Španjolski izbornik Luis de la Fuente nije mario za njegove godine, nego mu je dao šansu u prvih 11, znajući što Yamal može. Vidjeli smo i sami što je napravio Vatrenima u 1. kolu Eura. Upisao je, uz dobru igru i asistenciju za 3-0 Furije.

Probio je Yamal sličnu dobnu granicu protiv Hrvatske, postavši najmlađi igrač koji je ikada igrao na Europskom prvenstvu. Osim spomenute utakmice, dodao je još dva puta za pogodak u prvih pet susreta Španjolske.

Yamal je postao i najmlađi strijelac na Europskom prvenstvu, svom prvom velikom natjecanju ikad, nevjerojatnim izjednačujućim pogotkom protiv Francuske. Učinio je to sa samo 16 godina i 361 danom. Barcelonin ofenzivac je savršeno plasiranim udarcem izvan protivnikova okvira od 16 metara, nakon što se dovoljno dobro namjestio, vratio kadar Luisa de la Fuentea natrag u polufinale nakon zaostatka od 1:0 i u konačnici Španjolce poveo prema rekordnom, petom finalu Eura. Svjetla velike nogometne pozornice usmjerena su prema njemu, iako je još mlad, srednjoškolac.

Yamal je rođen 13. srpnja 2007. godine, tako da je sve ove uspjehe ispisao nekoliko dana prije svoga 17. rođendana, isto kao i Bruno Durdov u dresu Hajduka, koji će za malo više od dva mjeseca napuniti 17. (11. prosinca 2007.). Ako dečko trpa, pa zar nije logika da bi trebao dobiti poziv u U-21 Hrvatsku? Dijamanti se bruse, a ne ostavljaju na suncu da izblijede.

Pamti se i Wayne Rooney

Nije to jedini slučaj. Ako pogledamo dalje u prošlost, jedan Wayne Rooney je 17 godina kad je debitirao za Englesku kod tadašnjeg izbornika, odnedavno nažalost pokojnog Sven-Görana Erikssona. Endrick, brazilski nogometaš, napadač pred kojim je velika karijera, debitirao je za A selekciju Brazila kad je imao 17. i time postao četvrti najmlađi debitant za Seleção.

Foto: Profimedia

Endrick je isto primjer

Ovaj 18-godišnjak već je svojim igrama zaludio nogometnu javnost te mu mnogi tepaju da je pravi nasljednik "pravog“ Ronalda kojega Brazilci već dugo čekaju. Kako se radi o ozbiljnom igraču pokazao je Real Madrid koji je već prošle godine učinio sve kako bi osigurao da Brazilac dođe u Madrid na ljeto 2024. plativši 60 milijuna eura, što je bio rekord za brazilske klubove. I u prva 4 nastupa za Brazil, čak dva puta je zabio.

Foto: Profimedia

Sjetimo se Halilovića i Kovačića

Alen Halilović je još uvijek najmlađi debitant u povijesti Hrvatske u lipnju 2013., zaigrao je već sa 16 godina i 11 mjeseci u minimalnom porazu protiv Portugala. Međutim, njegova karijera nije otišla u željenom smjeru. U toj utakmici je umalo i zabio.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mateo Kovačić, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, za razliku od Alena Halilovića napravio je veliku karijeru. On je 2012. debitirao za A selekciju Hrvatske protiv Srbije na Maksimiru. Imao je 18., zaigrao je u prvih 11, a tadašnji izbornik Igor Štimac ocijenio ga je desetkom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

