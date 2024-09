Bruno Durdov, 16-godišnji wunderkind splitskog Hajduka, prošle je subote s dva gola bio junak pobjede Bijelih nad Goricom 4-1. Durdov je zabio dva gola. U 11. je minuti, nakon oduzete lopte, prvo Biuka, a nakon toga asistencije Marka Livaje, briljantno matirao vratara Gorice Karla Žigera, koji je samo minutu prije zamijenio ozlijeđenog Božu Radoševića. Durdov je potegao s nekih 11 metara lijevom nogom, u situaciji kad su oko njega bila dvojica, ispred njega trojica, a sva petorica ipak predaleko. Raširenih ruku otrčao je podno sjeverne tribine, kako bi s Torcidom proslavio gol.

'Dobar je mali, ali ne sviđaju mi se tolika pisanja o njemu'

"Takvu lijevu nogu nismo imali još od Mikija Rapajića", kazat će Zoran Vulić, trener Hajduka u pet mandata (Zoke priznaje samo tri, jer su dva bila prekratka za njegove standarde)...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bruno Durdov je dobar, samo se meni ne sviđa što se sad puno piše o njemu. To mi nije drago, moram vam biti iskren i pošten. Dite je mlado, nema ni 17. Samo mu stavljamo pritisak i usporedbe koje u ovom trenutku, apsolutno, za njega nisu dobre. Momak je na zemlji, normalan je, a ovo pisanje o njemu, iako je to jako teško izbjeći i nije dobro za tako mladog nogometaša, da ga ne bi sve odvelo u drugom, krivom smjeru. Mislim da neće, ali radi se zbilja o kvalitetnom igraču. Čim ima lijevu nogu i čim je ljevak, takav je igrač atraktivan. Nakon Mikija Rapajića nismo imali tako atraktivnu lijevu nogu, koja je izašla iz našeg dvora. Nemojmo ga samo previše hvaliti, kao što sam rekao, mlad je i ne bih htio da sve to ode u krivom smjeru", rekao je u ponedjeljak za Net,.hr nešto iza podneva Zoran Vulić, legendarni bivši nogometaš Hajduka, jedan od najslavnijih nogometnih imena splitskog kluba, pravi nogometni bard.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Bruno Durdov: 'O ovom sam sanjao'

Dočekao je, tako, Bruno Durdov, nogometaš koji je nemilice zabijaju u kadetima, prvijenac u pobjedi nad Goricom sa 16 godina, devet mjeseci i deset dana i tako skinuo Nikolu Vlašića, koji je svoj prvijenac zabio sa 17 godina i 29 dana, ali u Europi. Mladi Durdov slavljeničku večer začinio s još jednim golom, onim u 55. za vodstvo Hajduka 2-1 i tako postao najmlađi dvostruki strijelac u jednoj utakmici HNL-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo su trenuci o kojima sam sanjao, jako sam ponosan i nadam se da će još biti ovakvih utakmica. Prekrasno je bilo doživjeti ovacije publike na izlasku iz igre. Imao sam osjećaj kao da nisam tu, nego lebdim", rekao je oduševljeni Bruno Durdov na pressici nakon utakmice.

Čitava Hrvatska pita se tko je Bruno Durdov? Nadareni Hajdukov napadač učenik je trećeg razreda srednje škole i krupnim koracima napreduje u seniorskom nogometu, u koji je ušao kao iznimno talentirani nogometaš. S dva gola obilježio je pripreme Hajduka i skrenuo pažnju na sebe, a jedan od njih bio je prekrasan šut kojim je donio pobjedu protiv Fenerbahčea Joséa Mourinha na pripremama u Austriji. Gennaro Gattuso "zaljubio" se u njega na prvi pogled i odlučio ga ubaciti u prvu momčad.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL Gattuso i Durdov.

izdanak slavne obitelji Vlašić, Marin ga vodi u karijeri

Bruno Durdov je izdanak obitelji Vlašić, isto kao i Nikola. Naime, o njemu brigu vodi najstariji sin obitelji Vlašić, Marinu, za kojeg nam je Joško Vlašić, gostujući u studiju Net.hr-a u rujnu 2022. rekao kako je imao najbolje predispozicije za sport u obitelji. Pričali smo, naime, tada s Joškom Vlašićem i o sinu mu Marinu, nekadašnjem atletičaru i košarkašu, a danas priznatom kondicijskom treneru s američkom diplomom, za kojeg nam je Joško rekao kako je imao nevjerojatne fizičke predispozicije, za njega neviđene kod bijelca...

Prošle godine privukao pažnju pod Karoglanom

Durdov je u prosincu prošle godine privukao pažnju kad ga je tadašnji strateg Mislav Karoglan prvi put pozvao na treninge seniorske momčadi. Marko Livaja odmah mu je pomogao i i otkrio mu neke tajne golgetera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Livaja je moj idol, htio sam igrati s njim. Sad mi je asistirao za oba gola i presretan sam. Kako sam se osjećao? Ma sve je izašlo iz mene, htio sam dignuti publiku. Zahvalan sam treneru i stožeru na ukazanoj prilici, a nadam se da ću je opravdati. Livaja mi je čestitao i rekao da se nada da će biti još ovakvih trenutaka. Pričao sam s Biukom koji je također radio s Livajom, ali sam pričao i s drugim suigračima", naglasio je Durdov koji je nastupao za U-15 reprezentaciju Hrvatske, a odnedavno su ga prebacili u reprezentaciju Hrvatske za igrače do 17 godina starosti, za koju je dobio poziv i nastupio u prvoj rundi kvalifikacija za U-17 Europsko prvenstvo, te zabio jedan gol. Zabijao je Durdov i ovog proljeća u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Ponikao u GOŠK-u iz Kaštel Gomilice, iz radionice Ante Rajčića

Bruno Durdov je ponikao u GOŠK-u iz Kaštel Gomilice, iz radionice trenera Ante Rajčića, iz koje su stigli i Marko Livaja, Mario Pašalić, Branimir Cipetić, Roko Jureškin, Antonio Milić,...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, vrlo brzo, već u dobi od devet i po godina, bio prepoznat od skauta Hajduka kao veliki talent i preseljen u Poljud. I tu je već sad skoro osam godina. Lijeva noga, brz, inteligentan, sjajne tehnike i prodora, eksplozivan, sjajnog osjećaja za loptu, situaciju i prostor, zapeo je za oko svima koji prate mlađe uzraste.

Otac Mate bio je igrač "plemenitog kova", veznjak, prava desetka. Imao je centaršut s očima, na trepavicu kako se ono kaže. Njegovi slobodni udarci bili su "pola gola", govore i pišu iskusni novinari koji već godinama prate Hajduk.

Vrijedi spomenuti kako je najmlađi debitant i strijelac u službenim utakmicama u povijesti Hajduka Luka Vušković, koji je debitirao u derbiju protiv Dinama sa samo 16 godina i dva dana, čime se izjednačio s Markom Dabrom, pa su njih dvojica najmlađi debitanti u povijesti HNL-a. Vušković je i najmlađi strijelac u povijesti Hajduka, zabio je tri dana nakon debija u Kup-ogledu Hajduka u Osijeku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Životni intervju u studiju Net.hr-a: 'Blanki su govorili da više nikad neće skakati, a odluka Gončarenka da Nikola igra bliže golu je bila stravična'