Jakirović prekinuo šutnju: 'Dinamo se mora okrenuti svojoj djeci, a ne znam zašto mi nisu doveli ove igrače'

Sergej Jakirović bio je prošlogodišnji spasitelj Dinama. Klub iz Maksimira zaostajao je sedam bodova za rivalom Hajdukom, ali je Jakir uspio na kraju uzeti duplu krunu s Plavima. Hrvatski je trener uveo Dinamo i u Ligu prvaka, a to mu je natjecanje presudilo nakon poraza od Bayerna 9-2. Nakon otkaza Jakirović nije davao ni jednu izjavu, a svoju medijsku šutnju odlučio je prekinuti u velikom intervjuu za Germanijak.

Dobro mi je ovako. Ono što sam prošao u medijskom smislu ostavilo je traga. Previše sam bio u fokusu, stalno su izlazile neke ankete, izmišljali su se skandali… A realno, došli smo iz zone komfora i napravili rezultat. To je činjenica, ma koliko se netko trudio minimalizirati ili omalovažavati to što smo uspjeli. No, neka im. Ako su oni sretni, tko sam ja da sudim", rekao je Jakir na početku, pa prebacio razgovor na sina Leona Jakirovića koji briljira u plavome dresu.

"Nije bilo ponosnijeg oca u tom trenutku. Znam što je Leon prošao da dođe na ovu razinu, kao što znam da je još dug put pred njime. Pun izazova, zamki i stresa. Drago mi je zbog cijele momčadi. Zbog Ice Banovića koji je vodio tu generaciju, zbog Kristijana Polovaneca koji je nastavio tim putem i Ive Milića koji je sve to nadgledao. Treba im dati podršku jer to je put kojim Dinamo mora ići… Okrenuti se svojoj djeci. Stranac? Da, ako je za prvih 11. Ako nije - imaš dovoljno svojih da ih učiš", rekao je Jakirović

"Malo koje dijete bi ostalo normalno da mu je tata trener. Leon je ostao. Zapravo, ja sam se najviše šokirao u utakmici protiv Milana u Ligi prvaka. Nažalost, to je tako u Hrvatskoj. Kada Fabio Cannavaro gurne Leona Jakirovića u vatru, to je prepoznavanje talenta. Kada ga ja stavim, onda je nepotizam. Takva su pravila igre ovdje, ali mene to ne dira. Ja znam koliko vrijedi i zašto je tu gdje jest", bio je s pravom pun hvale ponosan otac.

Jedno od pitanja u intervjuu bila su o donosu s Markom Marićem bivšim sportskim direktorom Dinama.

"Imali smo dobar odnos, i danas ga imamo. Možda neke stvari niti on nije mogao. Ja bih se, recimo, postavio drugačije da sam bio sportski direktor", rekao je Jakir pa otkrio koje su bile njegove neostvarene želje:

"Ja sam htio dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka, Radeljića ili Galešića i Fruka, ako ode Baturina. Nemam pojma zašto nisu dovedeni, ali to su bili moji izbori. Mierez je bio na radaru, razgovarao sam s njim, rekao mi je da bi volio doći u Dinamo, a obećao sam mu da ću učiniti sve što mogu. Siguran sam da bi Pašalić u Dinamu još više eksplodirao i postao standardni reprezentativac. Potencijal Šotičeka je ogromna stvar. Nažalost, otišli su na drugu stranu."

Zatim je Jakir komentirao svoj odlazak s klupe Dinama.

"Ništa mi nije upućivalo da ću dobiti otkaz. Bilo je to nakon utakmice, pričao sam s Markom. Da, devet golova je puno i veliki poraz, ali i mnogi drugi veliki treneri su to preživjeli. Gledajte, Rodgers je dobio sedam od Dortmunda, a evo, neki dan sam ga gledao protiv Bayerna. Mi tu večer nismo bili na razini Lige prvaka. Ipak, u jednoj situaciji smo smanjili na 3:2 i Pjaca je imao šansu za 3:3. Tada je bila dobra taktika, kasnije više nije bila. Ma vidite, da nismo pokušali tražiti još jedan gol na 3:2, ispao bi to kukavički pristup. Tražili smo taj gol jer uvijek idemo za gol više. Nakon utakmice čitamo da smo se trebali povući nakon gola Ogiware. Naknadno znanje javnosti je nešto s čime se u trenerskom posao jednostavno morate sresti i na to se naviknuti", izjavio je Jakir za Germanijak.

"Iskreno, više sam mislio da će me smijeniti nakon onog poraza od Lokomotive 3:0 prije godinu dana. Iako, treba naglasiti kako do te utakmice priče o otkazu bile su medijska naklapanja i insinuacije. Poslije Lokomotive sam dobio podršku i okrenuli smo sezonu. Bilo je to nevjerojatno teško. Došao sam na minus sedam ili osam. I imali smo dvije utakmice manje. Ali psihološki, to je bio ogroman teret. I onda smo u Koprivnici igrali na -12. Bilo je jako teško. No, pronašli smo snagu da se vratimo i na kraju osvojimo dvostruku krunu", otkrio je bivši trener Dinama.

Jakir je sada trener turskog Kayserispora, a sjajno mu je krenulo s četiri boda u dvije utakmice s kojima klub iz Kapadokije lakše diše u borbi za ostanak. Otkaz u Dinamu za Jakirovića je sada prošlost, a da je i dalje u dobrim odnosima s klubom iz Maksimira potvrdio je u intervjuu za Germanijak.

"Naravno, čujem se redovito s ljudima. Popijem kavu kod Goge, odem do ‘teta čistačica’, popričam s predsjednikom… Kada sam nedavno bio tamo zbog Leona, osjetio sam pozitivnu energiju. Te sitnice mi potvrđuju da smo napravili pravi rezultat", zaključio je Sergej.

