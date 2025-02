Hajduk opet prosuo bodove, Gattuso: 'Točno utakmica kakvu smo očekivali, moramo biti objektivni'

U prvom subotnjem susretu 22. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Hajduka odigrali su 1-1 (1-1) čime su treći put ove sezone remizirali u međusobnim susretima.

Ne samo to, već su sve tri utakmice pulskog i splitskog kluba završile s istovjetnih 1-1. Ovaj put je Istra 1961 povela u 13. minuti kada je dobar kontranapad golom okrunio Vinko Rozić. Za 1-1 je pogodio Abdoulie Bamba Sanyang u 29. minuti, u vrijeme dok nije radio VAR, a sam je Bamba rubno bio u mogućem zaleđu.

Hajduk nakon ovog remija ima 41 bod na prvom mjestu tablice i trećeplasirani Dinamo ima priliku približiti mu se na samo tri boda, ako pobijedi Goricu u utakmici koja se igra kasnije u subotu.

"Točno utakmica kakvu smo očekivali, obje momčadi vole igrati, vole graditi akciju od golmana. Mi smo trebali više riskirati, bili smo dobri u presingu, ali u igri s loptom smo mogli igrati bolje. Moramo biti objektivni po pitanju ovog boda, Lučić nas je spasio da ne izgubimo u drugom poluvremenu, a zadnjih 10-ak minuta smo mi pritiskali pa možemo reći da smo osvojili bod. Drugo poluvrijeme je bilo lošije od prvoga, morali smo biti malo bolji", rekao je na konferenciji za medije nakon utakmice trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na nama je pronaći energije, upisati bod u tablici i da ne stanemo. Momčad je danas trpjela, moramo ići dalje i obnoviti snage. Ne smije nam se dogoditi ta greška kao što se događa u tenisu, nakon Lokomotive sam vidio momčad koja je bila loše. Digli smo mentalitet, ali treba dignuti i razinu igre da nam se opet ne dogodi ‘kratka lopta’", dodao je Gattuso, kojeg sada očekuju tri superbitne utakmice, protiv Osijeka i dinama u HNL-u te između toga protiv Rijeke u Kupu.

"Mi ćemo sada razmišljati samo o Osijeku, da se ne gubi energija i da se pripremimo na najbolji mogući način", izjavio je pa se još jednom osvrnuo na glasine da ga na klupu želi dovesti talijanski gigant Roma.

"To ne utječe na mene, 11 godina se bavim ovim poslom, 400 utakmica imam na klupi kao trener, ja sam načisto, moj jedini cilj je trenutno Hajduk, sve što čujete sa strane su naklapanja. Osam mjeseci sam u klubu, dao sam dušu i tijelo za Hajduk, idemo hrabro do kraja sezone. Ovih osam mjeseci mi se čine kao četiri ili pet godina na klupi, imam uistinu iskustva, ali ovakvo nešto nisam doživio. Trenirao sam u teškim sredinama, ima pitanja na koje sam nemam odgovor, onda dođem ispred novinara i svi me pitaju kada ćemo osvojiti prvenstvo. Hajdukov trener može biti jedino osoba vruće glave i vrućeg srca", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Neviđena ludnica na golf terenu: Pogodio 'rupu iz prve' pa ostao utopljen u stotinama pivi

Tekst se nastavlja ispod oglasa