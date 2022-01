Hrvatski strateg, Niko Kovač, početkom godine ostao je bez posla u francuskom AS Monacu.

U prvoj sezoni Kovač je vodio Monaco do trećeg mjesta u prvenstvu te do finala Kupa u kojemu je izgubio od PSG-a. No, na polovici ove sezone Monaco drži šesto mjesto na ljestvici, a Kovaču se zamjeralo i pogoršanje odnosa s nekim od najvažnijih igrača u momčadi, poput kapetana i francuskog reprezentativca Wissama Ben Yeddera te veznjaka Youssoufa Fofane.

A slična priča pratila ga je i kada je napustio Bayern, njemačkog velikana u kojem je proveo nešto više od godinu dana. Bilo je poznato da je jedan od najglasnijih 'protivnika' našeg Nike bio Thomas Muller, starosjedioc i lako se može reći legenda kluba.

Metode koje igračima nisu jasne

Sada se javio još jedan igrač s kojim je Kovač surađivao u Bayernu - Javi Martinez. Javno je progovorio o onome što ga je najviše smetalo.

"Dok nas je vodio Kovač morali smo voziti bicikl 40 minuta prije i poslije svakog treninga. U jednom trenutku svi smo posumnjali u njegove trenerske metode. Pa nismo više bili sigurni treniramo li za nogometne utakmice u ligi ili pak Tour de France", poručio je Španjolac u razgovoru na Twitchu.

Iako je Niko u Bayernu bio od travnja 2018. do studenog 2019. godine, uspjeli su zajedno doći do tri trofeja. Za vrijeme Kovačeve 'vladavine' Bayern je osvojio prvenstvo, kup i superkup.

Ipak, problem je bio odnos s igračima zbog kojih je hrvatski trener morao napustiti velikana.

Kovač je u Bayern stigao nakon dobrih rezultata u Eintrachtu iz Frankfurta, a nakon Bayerna vodio je AS Monaco. Trenutno je bez posla, dok Javi Martinez igra u Qatar FC-u.