Engleski velikan, liverpulski Everton, u aktivnoj je potrazi za novim trenerom otkako su smijenili Rafaela Beniteza.

Kao jedan od favorita spominjao se povratak Roberta Martineza koji trenutno vodi belgijsku reprezentaciju, ali nakon razgovora sa Španjolcem, nije došlo do suradnje.

Engleski mediji tako su se raspisali o mogućim zamjenama za Beniteza, spominje se bivši igrač Evertona i legenda engleskog nogometa Wayne Rooney, a jedan od kandidata koji treba doći na razgovor je i naš Niko Kovač.

Legenda kluba kao jedan od favorita navijača

The Mirror prenosi kako je Niko Kovač pozvan na razgovor i da u klubu održi prezentaciju, a potom će odlučiti tko će biti novi trener plavih iz Liverpoola.

Razgovor je već obavio još jedan legendarni reprezentativac Engleske, Frank Lampard, a uz Niku Kovača u klubu još očekuju Rudija Garciju i Rooneyja da predstave svoje vizije.

Lampard je bez posla otkako je dobio otkaz u Chelseaju, baš kao što je slučaj i s našim Nikom Kovačem i Monacom. Rooney vodi Derby County, dok je Rudi Garcia zadnje vodio Lyon.

Ima još jedna opcija

Isti izvor piše kako je Everton otvoren i za opciju privremenog trenera, slično kako je to napravio i Manchester United s Ralf Rangnickom.

Prošle sezone Kovač je vodio Monaco do trećeg mjesta u prvenstvu te do finala Kupa u kojemu je izgubio od PSG-a. No, na polovici ove sezone Monaco drži šesto mjesto na ljestvici, a Kovaču se zamjeralo i pogoršanje odnosa s nekim od najvažnijih igrača u momčadi, poput kapetana i francuskog reprezentativca Wissama Ben Yeddera te veznjaka Youssoufa Fofane. Kovač je ukupno vodio Monaco na 74 utakmice ostvarivši 42 pobjede te po 16 neodlučenih rezultata i poraza.

Everton se trenutno nalazi na 16. mjestu Premier lige sa svega pet pobjeda i četiri remija u 20 odigranih utakmica.

