Trener Dinama Sergej Jakirović najavio je prvu utakmicu 1/16 finala Konferencijske lige koju Dinamo igra sutra protiv Betisa.

Nezaobilazna tema je bila i izjava izbornika U17 reprezentacije Roberta Jarnija koji je kazao kako stiže na Maksimir i kako će navijati za Betis u 1/16 finala Konferencijske lige.

"Igrao je ovdje, srastao je s klubom, možda ne smije navijati za Dinamo, jer je igrao za Hajduk, haha. Ja uvijek navijam za hravtske momčadi u Europi, meni je to normalno", kazao je Jakirović.

Ipak, glavna je tema Betis, svima je jasno da Plave u Sevilli čeka težak zadatak.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, protiv odlične momčadi, tehnički savršene, dobre organizacije igre i još bolje u tranziciji. Moramo biti jako oprezni, smanjiti međuprostore, kad osvojimo loptu, moramo biti okomiti i brzi, odlučni s loptom. Čeka nas veliki izazov, ovo je prvo poluvrijeme, ako možemo odgovoriti intenzitetom i energijom, imamo šanse. Da ne uđemo u run&gun nogomet, to bilo pogubno."

Ovo bi mu mogla biti ključna utakmica, priča se stalno da bi mogla biti i zadnja, ako izgubi? Kako on na to gleda?

"Pristupamo maksimalno ozbiljno, nema manje važne ili više važne, svaka je takva. Nadam se da ćemo odraditi trening u kompletu, imamo plan koliko će tko igrati, jer nas čeka i utakmica u nedjelju. Ne razmišljam negativno i na način da mi je to ključna utakmica, neshvatljivo osciliramo, svjestan sam problema, razgovaram s momčadi. Ali ovo je nova utakmica, želimo izaći motivirani, to je savršeno za prezentirati se dobro, kako bismo maksimalno otežali Betisu. Uvjeren sam da ćemo imati prilika, želimo ih iskoristiti. Ulazimo s najboljih 11 u ovom trenutku, imamo kadrovske probleme, pogotovo u zadnjoj liniji, vidjet ćemo što će biti s Ogiwarom i Ristovskim, Baturina je uvijek upitan, prije Lokomotive smo ga osposobljavali za utakmicu puna tri dana. On je dragulj, on će to biti, ali sad ima neke probleme."

Nema, očito, novih transfera, propao je dolazak Lovrena, ne dolazi ni Cipranin? Zašto toliko propalih transfera ove zime?

"Nismo mi krivi za propale transfere. Imali smo najbolju vjeru da mi završimo Lovrena, htio je i on, ali problem je bio raskid s Lyonom, to se nije moglo riješiti. Neki su igrači, pak, bili preskupi. Ovi koji su došli, bili su financijski prihvatljivi, imam dobre igrače, naravno da bih volio još bolje. Puno smo igrača gledali, ali ruke su nam bile vezane, zbog bubanja raznih svota, pumpanja cijena. Pogotovo je to izraženo u zimskom prijelaznom roku."

Rekao je da Dinamo protiv Betisa mora biti defenzivno perfektan, a baš je to bio problem ove sezone. Puno 'glupih' golova, nakon grešaka.

"Ako biste mi vjerovali, prije Lokomotive smo to trenirali, odvojili obranu i napad, vježbali sve. Radimo puno te stvari, segmente, ali imate ljudski faktor na terenu, morate prepoznati te stvari. Nevjerojatno je da primamo takve golove, vratili smo se protiv Lokomotive, ali nismo uspjeli pobijediti. Vidimo da imamo problema s tim, zato smo i tražili još jednog iskusnog stopera, da Perković i Živković rastu uz njega, ali nismo ga uspjeli dovesti, morat ćemo se snaći s ovime što imamo To me jako ljuti što primamo takve golove, jer ispada da ne radimo na tome."

U kakvom je stanju Marko Rog i kad ga možemo očekivati?

"On je u jako dobrom stanju, sve operacije su dobro napravljene. Prošlo je šest mjeseci i tjedan dana od ozljede, on sam kaže da bi za najviše mjesec dana mogao biti maksimalno u treningu s momčadi."

