Dinamo je u Solunu izgubio od PAOK-a 5:1 u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige i ispao iz Europe. Plavi su u utakmicu ušli s dva gola prednosti iz prvog susreta odigranog prije tjedan dana na Maksimiru, no ta njihova prednost poništena je već nakon malo više od pola sata u Solunu, a do kraja susreta PAOK je stigao do uvjerljive pobjede za četvrtfinale KL.

Trener Dinama Sergej Jakirović nakon utakmice bio je utučen i nije skrivao razočaranje.

""Podbacili smo u prvom poluvremenu. Bili smo mlaki u duel-igri, nismo mogli zadržati posjed. Kad bismo ukrali loptu, čak smo imali par situacija, ali nismo ih završavali udarcem. Bili smo očajni u prekidima, to se mora priznati, vratili smo ih u život. Na poluvremenu smo rekli da nema predaje, a kad smo zabili za 3:1, bili smo bolji 25 minuta. Imali smo šanse za povesti preko Špikića, Sučića i Baturine. Uspostavili smo kontrolu, ali smo opet neshvatljivo primili gol iz prekida. Ovdje se to ne smije događati. Probali smo riskirati uvođenjem napadača kod, međutim na kraju smo izgubili utakmicu. Možemo čestitati PAOK-u", rekao je Jakirović za Arenasport nakon utakmice.

"Nije bilo odgovora na njihovu agresiju. Morali smo biti i jači nego u Maksimiru. Možda smo i pali pod atmosferu. Iznenadilo me što prvi put moj igrači nisu htjeli primiti loptu. Nismo pokazali hrabrost ni odvažnost u igri s loptom. Pritisak se povećavao. Prvi gol je jako jeftin, totalna neodgovornost. Kod trećeg smo bili 6 na 3 u našu korist. Ne možemo iz svoje kože. Gol nas je vratio u život. Bili smo opasniji, ali žao mi je što Špikić nije zabio za 3:2. PAOK bi bio u nokautu, no sve skupa je to premalo za prolazak. Propustili smo veliku prigodu. Bili smo jedini hrvatski predstavnik u ovoj fazi natjecanja. Moramo se regenerirati i pobijediti u nedjelju u prvenstvu", poručio je trener Dinama.

