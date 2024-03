Dinamo je u Solunu izgubio od PAOK-a 5:1 u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige i ispao iz Europe. Plavi su u utakmicu ušli s dva gola prednosti iz prvog susreta odigranog prije tjedan dana na Maksimiru, no ta njihova prednost poništena je već nakon pola sata u Solunu, a do kraja susreta PAOK je stigao do uvjerljive pobjede za četvrtfinale KL.

Grčke medije oduševio je nastup PAOK-a i svi redom sipaju hvalospjeve o igri i velikoj pobjedi "crno-bijelih".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grčka Gazzetta tako piše:

"Sjajni PAOK sa nestvarnim prvim poluvremenom u kojemu su zabili 3 pogotka i svemirskim Koulierakisom koji je zabio dva (jedan na asistenciju Sušića) uništio je Dinamo 5-1 i ušao u četvrtfinale Konferencijske lige."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nevjerojatan leteći PAOK odigrao je epsku utakmicu protiv zagrebačkog Dinama i s 5-1 poništio rezultat prve utakmice i odletio u četvrtfinale Konferencijske lige", piše Sport24, a Sportdog naglašava:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"PAOK s druge planete! Povijesnim preokretom uništio je Dinamo i stigao do četvrtfinala Konferencijske lige."