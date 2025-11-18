Modrić u Podgorici ostao u čudu: 'Za naježiti se'

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

"Vatreni" su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi.

Kapetan ima riječ

Za Vatrene je u Podgorici zaigrao kapetan Luka Modrić, koji je ušaom u igru u 78. minuti i dobio ovacije domaće publike, a nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo.

Za početak je pohvalio momčad Hrvatske, koja je zaigrala protiv Crne Gore u izmijenjenom sastavu, s puno igrača koji su do sada imali manju minutažu.

"Ne bih nikoga izdvajao. Vidjelo se da su sadašnjost i budućnost Hrvatske. Odigrali su dobru utakmicu protiv jako dobre ekipe. Crna Gora je možda zaslužila i više bodova nego što ima. Sigurno će narasti kao ekipa s novim izbornikom. Želim im puno sreće", rekao je pa se osvrnuo na ždrijeb Svjetskog prvenstva, koji je 9. prosinca:

Naravno, veselimo se vidjeti s kim ćemo biti u grupi. Idemo korak po korak. Sad se moramo fokusirati na klubove."

'Nevjerojatan osjećaj'

Luka je u Crnoj gori dobio ovacije domaćih navijača.

"Nisam ni shvatio da je pljesak upućen meni. I meni je bilo za naježiti se. Nevjerojatan osjećaj. Doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kad te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još malo posebnije", poručio je Modrić.

