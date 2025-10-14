Izgubili od Kosova pa razapeli najboljeg napadača prošle sezone: 'On je igrač manje an terenu'

Švedska nogometna reprezentacija doživjela je potpuni slom u aktualnim europskim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine te je na samom dnu skupine B.

U četiri utakmice Šveđani su tek jednom remizirali i tri puta izgubili. Debelo ispred njih su Švicarska s deset i Kosovo sa sedam bodova, dok pretposljednja Slovenija ima tri boda.

Najjače karike Švedske trebali su biti napadači Alexander Isak i Viktor Gyoekeres, nogometaši koji su ovog ljeta napravili megalomanske transfere. Isak je prešao iz Newcastlea u Liverpool, a Gyoekeres iz Sportinga u Arsenal. Premda se rijetke svjetske reprezentacije mogu pohvaliti s takvim napadačkim dvojcem, Švedska je u četiri kvalifikacijske utakmice postigla samo dva pogotka.

U ponedjeljak je Švedska izgubila domaći susret u Goteborgu protiv Kosova 0-1.

„Užasan rezultat i ubijaju nas ove kvalifikacije. Ništa nije funkcioniralo. Primamo jeftine pogotke, a sami smo očito zaboravili zabijati golove. Jako nas boli novi poraz“, tražio je riječi u komentaru poraza švedski izbornik Jon Dahl Tomasson.

Švedski navijači ogorčeni su igrama i rezultatima reprezentacije, a pogotovo su gnjevni na Viktora Gyoekeresa za kojeg mnogi od njih navode da je „igrač manje na terenu“. Mnogi drugi savjetuju stručni stožer da ga se makne iz momčadi pa pojača obrana s jednim čovjekom ili zamijeni ofenzivnim veznim igračem ili krilnim napadačem.

