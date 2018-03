IVAN HERAK ZA NET.HR O DALIĆEVOJ KONTROVERZNOJ ODLUCI: ‘Izbornik ima našu punu podršku i autonomiju. A ova izjava Ćorluke…’

Porazgovarali smo s Ivanom Herakom iz HNS-a o završenoj američkoj turneji

Ivan Herak, Miškovićev čovjek u Savezu i novi menadžer strateškog planiranja, EU fondova i promocija i zahtjeva u HNS-u, jedan je od trojice ključnih operativaca u Savezu, uz Damira Vrbanovića i Marijana Kustića.

Herak nije otputovao u SAD jer je imao previše posla u Hrvatskoj, isto kao što u Ameriku nisu otputovali niti Kustić ni Vrbanović iz istog razloga. Da se razumijemo, nije niti A reprezentacija Herakov uži resor rada. Čovjek se bavi marketingom, usredotočen je na komercijalne stvari u Savezu i na tom području želi, zna i može djelovati.





‘Američka turneja je apsolutno ispunila svrhu’

No, unatoč tome, porazgovarali smo s njim jer je ovo bila prva turneja reprezentacije od kad je on u Savezu na bitnoj funkciji. Javio nam se s puta u Sloveniju…

“Mogu reći da po meni, govorim u svoje osobno ime, američka turneja je apsolutno ispunila svrhu, a svrha je bila ta da izbornik Zlatko Dalić isproba sve igrače koje je poveo na put. Rezultat ie također na kraju bio zadovoljavajući. Znači, američka turneja je imala natjecateljsku funkciju da vidimo kako nam igrači i sama reprezentacija izgledaju uoči SP-a, naravno, imala je i komercijalnu komponentu, što isto nije nebitno. O ovom komercijalnom dijelu me ništa ne pitajte hahaha”, kazao nam je Ivan Herak kojeg smo upitali kako komentira šestorku koja je dobila dopuštenje da napuste SAD i vrate se u klubove nakon utakmice s Peruom? Iz razloga, što je nama izbornik Zlatko Dalić u EKSKLUZIVNOM razgovoru kazao kako mu je, citiramo, “najvažnije da su skupa i da provedu zajedno tih deset dana”.

‘Izbornik je ispravno postupio glede šestorke’

Također, odlazak Luke Modrića, Marija Mandžukića, Danijela Subašića, Marcela Brozovića, Ivana Perišića i Nikole Kalinića izazvali su buru u hrvatskoj javnosti i naljutio meksičkog izbornika Juana Carlosa Osorija koji nije bio sretan zbog Dalićeve odluke, koju je izbornik donio na molbu klubova spomenutih igrača. Dokapetan reprezentacije Vedran Ćorluka također smatra da su trebali ostati i igrati utakmicu s Meksikom…

“Izbornik najbolje zna što je trebalo učiniti i Dalić ima našu punu podršku u tome i autonomiju. Morate znati da je izbornik autonoman u donošenju odluka i smatram da je ispravno postupio na način na koji je postupio. Američka turneja bila je prilika dati šansu drugim igračima. Neki su je sigurno iskoristili. Ponavljam, to je moj osobni stav, ne službeni stav HNS-a. Iako, vjerujem da ovaj moj stav dijeli većina u savezu. A ova izjava Ćorluke, mislim da se sve to skupa izvuklo iz konteksta. Znam da je atmosfera u ekipi izvanredna, sjajna. Imamo još dvije prijateljske utakmice do SP-a koje će također ispuniti svrhu”, zaključio je Herak.