Iz blamaže u kaos: Bivši hrvatski protivnik ostao zarobljen na Farskim Otocima!

Nogometna reprezentacija Češke proživljava pravu noćnu moru na Farskim Otocima. Nakon šokantnog poraza od 1:2 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., bivši protivnik Hrvatske sada se suočava s novim problemom – reprezentativci ne mogu napustiti otočnu državu zbog lošeg vremena i guste magle.

Prema pisanju čeških medija, igrači i stručni stožer satima su zaglavljeni na aerodromu u Vágaru, dok pokušavaju pronaći način kako se vratiti u Prag. Planirani let za ponedjeljak u 11 sati po lokalnom vremenu otkazan je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta – gustog oblaka magle, jake kiše i vjetra koji onemogućavaju polijetanje.

'Polazak s Farskih Otoka bio je onemogućen zbog vremenskih uvjeta. Ekipa se vraća u Tórshavn, gdje će prenoćiti,' priopćili su iz Češkog nogometnog saveza.

U međuvremenu, samo su Tomáš Souček i Lukáš Horníček uspjeli napustiti Farske Otoke, jer su pojedinačno putovali u svoje klubove. Ostatak reprezentacije satima je čekao u zračnoj luci, nadajući se da će se vremenski uvjeti popraviti.

Prema izvještajima s terena, gustu maglu i kratku pistu između planina ne mogu savladati svi zrakoplovi – tek manji broj skandinavskih letjelica ima poseban navigacijski sustav za slijetanje po smanjenoj vidljivosti. Avion koji je trebao doći iz Osla po češki tim nije uspio sletjeti, dok je manji avion na pisti ostao prizemljen.

Moguća smjena izbornika

Situacija u reprezentaciji dodatno se komplicira i izvan terena. Nakon poraza od Farskih Otoka, u Češkoj se sve glasnije govori o smjeni izbornika Ivana Hašeka. Prema navodima lokalnih medija, odluka o njegovoj sudbini mogla bi pasti upravo tijekom ovog putnog kaosa.

Među mogućim nasljednicima spominju se Miroslav Koubek, Michal Bílek i Jindřich Trpišovský, dok bi ključnu riječ trebao imati direktor reprezentacije Pavel Nedvěd, koji već na licu mjesta vodi razgovore s članovima saveza.

Češka, koja je sada u vrlo teškoj poziciji u kvalifikacijama, nada se da će uspjeti organizirati novi let, no situacija ostaje neizvjesna.

Nakon blamaže i teškog poraza, reprezentacija koja je donedavno igrala protiv Hrvatske u europskim kvalifikacijama sada prolazi kroz – možda najteže dane u posljednjem desetljeću.

