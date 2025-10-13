Dinamo objavio sjajnu vijest, ovo će oduševiti navijače

Dinamo je na društvenim mrežama objavio da je uspio osigurati 500 dodatnih ulaznica za svoje navijače za gostujuću utakmicu s Malmom u 3. kolu Europske lige.

"Zbog iznimno velikog interesa navijača, GNK Dinamo uspio je osigurati 500 dodatnih ulaznica za utakmicu Malmö - Dinamo!

Cijena ulaznice: 15 €

Raspored prodaje (isključivo ONLINE):

Utorak, 14. listopada od 11:00 sati – prodaja isključivo za članove kluba

Srijeda, 15. listopada od 11:00 sati – početak slobodne prodaje (ukoliko ostane raspoloživih ulaznica)

Dinamo zahvaljuje svim navijačima na velikoj podršci i interesu za europska gostovanja, koji i ovom prilikom potvrđuju snagu i zajedništvo Plave obitelji", objavio je Dinamo.

Nakon dva odigrana kola Dinamo je prva momčad na tablici Europske lige sa šest bodova i gol razlikom +4.

