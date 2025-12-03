Hrvatska ne treba brinuti: Mladi vratar izabran u momčad kola u Engleskoj

Hull City Sergeja Jakirovića upisao je veliku pobjedu u 18. kolu engleskog Championshipa. Tigrovi su u subotu pobijedili Stoke City na gostovanju nakon što su gubili na poluvremenu.

Stoke je u utakmicu ušao kao veliki favorit i na poluvremenu su vodili pogotkom Sorbe Thomasa. Semi Ajayi je u trećoj minuti drugog poluvremena izjednačio, a onda je u 90. minuti Joe Gelhardt zabio za potpuni preokret i velika tri boda za Hull. Jedan od junaka Hulla je bio i hrvatski vratar Ivor Pandur koji je briljirao s čak šest obrana i tako spasio svoju momčad.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Pandur je završio i u momčadi 18. kola engleskog Championshipa i tako nastavio odličnu formu koja ga prati praktički cijelu sezonu. Pandur bi, ako ovako nastavi, mogao izboriti i svoje mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ivor Pandur je za Rijeku nastupio 24 puta kada ga je kupila Verona, nakon Italije, igrao je u Sittardu, a od siječnja 2024. je u Hullu gdje se razvija odlično u jako teškoj ligi. Za U21 reprezentaciju Hrvatske nastupio je šest puta.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera