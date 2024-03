Ivica Šurjak, slavni bivši igrač Hajduka, nada se sutra na Veliku subotu na Poljudu pobjedi svog kluba u derbiju protiv Dinama, koji počinje u 18.30. To je normalno, to je navijački, genetski, to je nešto s čime se rađaš i što ti je usađeno. To je kultura same ulice, odraz okoline i grada u kojem živiš. Bez obzira na klupsku pripadnost i boje. To je mišljenje autora ovih redaka...

Da, opasno se primakao najveći derbi hrvatskog nogometa u posljednjih deset i više godina, jedan od najvećih u posljednjih 20, kako nam je to jučer rekao Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz nekoliko razloga je možda i najvažnija utakmica desetljeća. Možda je to odveć smjela konstatacija jer istina je da je u nogometu teško predvidjeti blisku, a kamoli dalju budućnost i da je svaka sljedeća često bitna, ali značaj ove utakmice i još više značaj raspleta ove sezone, što je usko povezano, doista je jako velik.

Pogled na ljestvicu HNL-a govori da će ovo biti možda i odlučujuća utakmica u utrci za prvaka, a ishod te utrke determinirati će buduće procese u oba kluba, pa i u cijeloj ligi. Hajduku igra samo pobjeda, a ni Dinamo nije u puno boljoj situaciji, iako imaju utakmicu manje još za odigrati. Plavima je pobjeda jako bitna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Situacija je prilično jasna. Tko izgubi, vjerojatno ispada iz utrke (iako je u utrci nakon derbija još 24 boda, tj osam kola do kraja prvenstva - do 36. kola), a u slučaju remija najviše bi profitirala vodeća Rijeka Željka Sopića, koja u sljedećem kolu gostuje kod davno otpisanog Rudeša. Nogometni obračuni Hajduka i Dinama uvijek imaju težinu, ali ovaj ima posebnu zbog svega navedenog...

"Očekujem jednu dobru utakmicu i naravno pobjedu svog Hajduka. To je ono što nas drži u borbi za prvo mjesto. Mislim da će biti dobra utakmica. Zanimljiva. Treba se napadati. I s jedne i s druge strane biti otvoreni jedan gard. Mislim da će biti dobro", rekao nam je Ivica Šurjak i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još uvijek je Hajduk u vrhu. Traje borba još uvijek za prvo mjesto. Bez daljnjega. Svi u HNL-u osciliraju osim Rijeke koja nekako igra najsigurnije. Imaju dobar rezultat, mladu momčad i to na kraju njima može čak biti i problem u borbi za prvo mjesto. Ipak su tu Dinamo i Hajduk malo iskusniji u borbi za prvu poziciju, ako se uzme u obzir igrače koje imaju", zaključio je Ivica Šurjak.