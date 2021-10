Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 7. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru kao gost svladala Cipar s 3:0.

Hrvatska se ovom pobjedom učvrstila na vrhu skupine te ona ima isti broj bodova kao i Rusija (16).

Mladi Sučić umjesto Kovačića

Dalićev pomoćnik i bivši Vatreni Ivica Olić na press konferenciji za medije osvrnuo se na Cipar, a potom i na nadolazeći susret u Osijeku sa Slovačkom.

"To su utakmice u kojima možeš jako puno izgubiti, a jako malo dobiti. Trebalo je odraditi tu utakmicu jer i ona nosi tri boda. Znali smo da će Cipar držati pozitivan rezultat. Dok god utakmica nije bila riješena, to ih je držalo i bacali su se na glavu. Naravno, u njihovim mogućnostima. Bazirali su se na obranu, pokušali igrati na kontre i poljuljati nas malo. Ali nakon utakmice malo smo pogledali šanse i Cipar može biti sretan što je završilo samo 3-0."

Odgovorio je i na pitanje zašto su pozvali upravo Luku Sučića umjesto Matea Kovačića.

"Dečko koji je početkom ove sezone bio starter, ne samo u prvenstvu nego i u Ligi prvaka. Dugo je pod našim radarom, i prošlo okupljanje razmišljali smo o njemu. Ali tu je konkurencija kod nas najveća i nije lako biti unutra. Gledao sam prvo poluvrijeme jučerašnje utakmice, a i dobio informacije kasnije. Sučić je odigrao sjajno, bio je jedan od najboljih na terenu. A i zbog ranijih igara nam se priključio. Bit će sjajan, samo ako ga ozljede zaobiđu."

Slovačka stiže za dva dana

Osvrnuo se i na utakmicu sa Slovačkom koja ih očekuje u ponedjeljak.

"Dobro su nam znani protivnici. Hrvatska se vraća u Osijek, čujemo da sjajno ide prodaja karata i nisam u to sumnjao. Ovaj dio Hrvatske uvijek je dobro punio stadione i rado dolazio gledati reprezentaciju, ne sumnjam da će tako biti i u ponedjeljak. Slovačka je porazom u Rusiji svaku ambiciju za prvo ili drugo mjesto izgubila i sigurno neće biti motivirana. Vjerujem da će izbornik dati priliku drugim igračima s obzirom na to da su im šanse gotovo nikakve.

Ne kažem da će biti opuštanja, to zna nekad biti i opasno jer se radi o reprezentaciji koja ima kvalitetu. Mi definitivno moramo biti maksimalno koncentrirani kao u ove zadnje četiri utakmice, uzeti tri boda. Vidimo da i Rusija također uzima bodove i može se dogoditi da zadnja utakmica odlučuje o direktnom putniku na Svjetsko prvenstvo. Nema opuštanja, idemo po tri boda uz pravu publiku i puni stadion. Siguran sam da će nas nositi do pobjede."

Trenerska pozicija?

Na pitanje hoće li ostati samo pomoćnik ili već razmišlja o samostalnoj trenerskoj poziciji kaže kako ga prvo zanima da se kvalificiraju na Svjetsko prvenstvo.

"Odlazak u klub gdje sam bio četiri godine nije bio planiran (CSKA), to je klub za koji me vežu emocije. Imao sam i moralnu dužnost to napraviti i pomoći koliko sam mogao. Sad sam koncentriran na reprezentaciju, na ove kvalifikacije i taj cilj koji ćemo, nadam se, vrlo brzo riješiti. A brzo će doći i iduća godina gdje će biti jako puno utakmica do Katara. Za svoju trenersku karijeru ima vremena poslije Katara razmišljati što i kako."