Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 7. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru kao gost svladala Cipar sa 3-0 (1-0).

Hrvatska je do novih bodova u kvalifikacijama stigla zahvaljujući golovima Ivana Perišića (45+2), Joška Gvardiola (80) i Marka Livaje (90+2).

Nakon početnih neuvjerljivih 10-ak minuta, Hrvatska se protiv možda i najlošije reprezentacije u skupini postavila autoritativno te je nizala prilike, no povela je tek u posljednjim sekundama prvog poluvremena.

Prvu priliku za pogodak imao je Kramarić u 13. minuti nakon lijepe akcije debitanta Stanišića i Vlašića, no pokušaj vođe napada "vatrenih" nije bo precizan. Samo minutu potom pokušao je i Sosa, no vratar Cipra Michael nagovijestio je kako je odlično raspoložen. Perišić je bio nerješiva enigma na lijevom krilu hrvatskog napada za ciparsku obranu, u 21. minuti sjurio se u kazneni prostor, ali njegov udarac iskosa Michael je uspio zaustaviti.

Sjajan gol Perišića

Činilo se kako je Hrvatska povela u 23. minuti kada je Perišić još jednom pobjegao svojim čuvarima, a zatim povratnom loptom pronašao Kramarića u srcu kaznenog prostora. Nakon manjeg petljanja Kramarić je zatresao mrežu, ali uslijedila je poduža provjera putem VAR-a kojom je ustanovljeno da je Perišić bio u minimalnom zaleđu prilikom Sosina dodavanja.

Novu šansu Perišić je imao u 31. minuti, no tada je njegov pokušaj prohujao pored lijeve vratnice. Stanišić i Kramarić dobro su kombinirali u 35. minuti, Kramarić se "lažnjakom" izborio za udarac sa 15-ak metara, no opet se istaknuo Michael.

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela stvari u svoje ruke preuzeo je kapetan Modrić koji je podijelio dvije sjajne lopte iza domaće obrane. Prvi put je Modrić proigrao Sosu čiji je ubačaj blokiran, no lopta je ipak stigla do Kramarića čiji pokušaj sa sedam-osam metara je domaći vratar uz pomoć svojih braniča uspio obraniti. No, samo minutu potom uslijedila je brza kombinacija Kramarića, Sose i Modrića nkon koje je Modrić proigrao Perišića koji je pobjegao svom čuvaru Psaltisu i zatim s pet metara pogodio suprotni kut.

Imala je Hrvatska priliku već početkom drugog poluvremena riješiti pitanje pobjednika kada je Kramarić nakon dodavanja Kovačića izborio kazneni udarac u srazu s dvojicom ciparskih braniča. Loptu je uzeo Modrić, ali Michael je uspio zaustaviti i udarac hrvatskog kapetana s bijele točke u 54. minuti.

Gvardiol i Livaja dovršili posao

Pokušao je i Vlašić u 59. minuti nakon dvostrukog proigravanja s Perišićem, no njegov udarac s osam metara nije bio precizan.

Uslijedilo je zatišje u igri hrvatske reprezentacije koje je prekinuto ulaskom Brekala i Livaje u 69. minuti umjesto Vlašića i Kramarića. Svježe napadačke snage donijele su novi val napada i prilika, u 74. minuti Perišić se ubacio s lijevog krila u kazneni prostor te oštro šutirao sa 14 metara, no opet je Michael bio na visini zadatka. Ciparski golm zaustavio je i pokušaj Brekala sa 20-ak metara u 76. minuti, dok je udarac Modrića u 77. prohujao pored vratnice.

Ipak, u 80. minuti Hrvatska je stigla do osiguranja pobjede. Sosa je izveo udarac iz kuta, lopta je stigla do Gvardiola na drugoj vratnici, a mladi stoper je iz blizine postigao svoj prvi pogodak za reprezentaciju.

Konačni rezultat produkt je suradnje pričuvnih igrača, u sudačkoj nadoknadi Brekalo se izborio za loptu u domaćem kaznenom prostoru te lijepo uočio utrčavanje Livaje. Napadač Hajduka iskoristio je dodavanje krila Torina te mirno zatresao mrežu za zasluženo uvjerljivu pobjedu Hrvatske.

S ova tri boda Hrvatska je ostala na vrhu ljestvice, ima 16 bodova, kao i druga Rusija. Treća je Slovenija sa 10 bodova, četvrta Slovačka s devet, dok su na dnu Malta i Cipar sa po četiri boda.

Hrvatska će u 7. kolu u ponedjeljak u Osijeku ugostiti Slovačku.

Plasman na SP 2022. izborit će pobjednik skupine, dok će drugoplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije.

KVALIFIKACIJE ZA SVJETSKO PRVENSTVO 2022.

CIPAR - HRVATSKA 0:3 (Perišić 45'+2', Gvardiol 80', Livaja 90'+2')

Sastavi:

Cipar: Michael - Andreou, Storeiou, Ioannou - Psaltis, Artymatas, Kastanos, Avraam - Pittas, Sotiriou, Papoulis

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Ćaleta-Car, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić, Kovačić - Vlašić, Kramarić, Perišić

TIJEK UTAKMICE

90/+3' Gotova je utakmica, Hrvatska je pobijedila na gostovanju u Cipru 3:0.

90'+2' - GOOOL Hrvatska je zabila treći gol. Jakić je uposlio Brekala, a on se sjajno riješio čuvara i asistirao Livaji koji zabija za 3:0.

90' - Igra se još tri minute.

83' - Modrić sada ide van ulazi Ivanušec, a evo nam i još jednog debitanta, Brozovića je zamijenio Jakić.

80' - GOOOOL! GVARDIOL! Sosa je izveo korner vrlo dobro na peterac, tamo je okrznula ciparskog nogometaša i došla na drugu stranu peterca gdje je Gvardiol bio sam i lako je poentirao.

77' - Modrić je sada povukao, našao si prazninu za šut i s ruba kaznenog prostora gađa u desnu stranu vratara Michaila, ali ne pogađa, ide to kraj gola.

76' - Opet Michael skida, sada je šutirao izvana Brekalo i to vrlo dobro, ali brani sve danas Cipranin. Skoro sve.

74' - Preživjeli su još jedan silovit nalet Hrvatske. Šutirali su Livaja, Modrić, na kraju i Perišić, ali uz veliku pomoć vratara Michaela uspjeli su se obraniti.

70' - Izvrsnu loptu je dobio Sosa u prostor i probio se u kazneni prostor, mogao je pucati, ali je probao proigrati Livaju u sredini, ali presjekli su mu loptu.

68' - Kramarić ide van ušao je Livaja, Brekalo je ušao, a izašao Vlašić.

63' - Kovačić izlazi, Pašalić je ušao.

62' - Stanišić je dobio žuti karton, zakačio je po nogama igrača Cipra prilikom starta na loptu.

60' - Ciprani su obavili već dvije izmjene, Dalić niti jednu, a možda bi dobro došlo pokoje osvježenje.

59' - Dupli pas su odigrali Vlašić i Perišić u kaznenom prostoru Cipra, ali Vlašić je onda zapucao fantastičnu šansu iz blizine.

58' - Grčevito se brane domaćini, svi su im igrači iza lopte, obrana Hrvatske je duboko na polovici Cipra.

54' - Nevjerojatno! Michael brani Modriću penal! Luka je to, moramo priznati dosta loše pucao. Išlo je to u desnu stranu vratara, ali preblizu sredini gola i lako je to skinuo.

53' - Penal za Hrvatsku. Kramarić je dobio sjajnu loptu od Kovačića u for i krenuo je prema golu, a dvojica su ga Ciprana srušila u kaznenom prostoru. Čisti je top penal, a pucat će ga Modrić.

50' - Sve je isto kao i u drugom poluvremenu. Modrić je sada dao sjajnu loptu centaršutom s desne strane za Perišića u kaznenom prostoru, ali ovaj puca iz prve i u blok to ide.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Spomenimo kako je Hrvatska sada opet prva na ljestvici nakon što je povela, izjednačena s Rusijom dakako.

Kraj prvog poluvremena.

45' + 2' - GOOOOOOOL! PERIŠIIIIIĆ! Modrić je fantastično dao u for Perišiću, a on uspijeva pogoditi suprotni kut s lijeve strane iskosa.

45' + 1' - Što su sada preživjeli Ciprani! Modrić je dao za Sosu, ovaj centrira sjajnu na peterac, ali lopta se odbija natrag njemu i zatim se odbija do Kramarića, vratar je bio svladan, ali pogodio je blok Andrej!

44' - Žuti karton za Avrama, đonom je nagazio na nogu Stanišića bilo je to dosta gadno i bolno.

42' - Predah je gotov, Vatreni opet pritišću.

40' - Livaković je sada skinuo 100 postotnu šansu Sotiriou koji ga je pokušao lobati u jedan na jedan šansi, ali naknadno je suđeno zaleđe.

39' - Hrvatska je malo smanjila tempo, Cipar sada vodi igru, ali nema konkretnih akcija koje bi ugrozile gol Livakovića.

37' - Rusija vodi protiv Slovačke, to znači da je Hrvatska sada druga na ljestvici.

35' - Kramarić je sada lijepo fintirao braniča i pokušao je lijevom, ali nije prošlo.

33' - Kovačić je sada dobio žuti karton i neće ga biti sljedeću utakmicu.

31' - Gvardiol je odlično povukao preko centra i dao u for Perišiću koji šutira iz prve, ali odlazi malo pored gola. Puno znači u zadnjoj liniji imati igrače koji mogu započeti akciju ili proigrati ovako.

30' - Nastavlja Hrvatska s pritiskom na vrata Cipra, ali nedostaje tu pravih uigranih akcija da bi se ta, ne baš tako loša, obrana domaćina probila.

24' - Ipak ništa od gola, suđeno je zaleđe Perišića i to milimetarsko!

23' - Sosa je briljantno po zraku proigrao Perišića koji ulazi u kazneni prostor i daje povratnu u sredinu za Kramarića koji primiruje loptu i zabija!

21' - Perišić je sada prošao s lijeve strane prema kaznenom prostoru i tamo je šutirao u bliži kut vratara, ali ovaj je bio spreman.

20' - Vlašić je sada na mišiće osvojio loptu na 25 metara od gola, zatim je povukao i šutirao izvana, ali daleko od gola.

18' - Modrić je sada krenuo u solo prodor i nanizao je driblingom nekoliko Ciprana, ali se zabio skroz uz gol-aut liniju i od tamo je šutirao vrlo dobro po golu i iznudio je korner.

14' - Pucao je sada sjajno Sosa izvana, ali je paradom to skinuo Michael.

13' - Prva dobra šansa, Stanišić je proigrao Vlašića na desnoj strani kaznenog prostora, povratnu daje Nikola na Kramarića, a ovaj puca iz prve i to ide preko gola.

11' - Dobru je kontru povukao Stanišić, ali se odlučio na dribling i loptu mu je na protivničkoj polovici oduzeo ciparski igrač.

10' - Ovako prvi dojam, ne izgleda Hrvatska za sada baš organizirano. U nekoliko navrata su Kramarić i Vlašić ušli na Modrićevu poziciju, onu polušpice koja im je prirodna i nastala je konfuzija. Ništa bolje nije niti u obrani jer Ciprani su već dva puta dobro pritisnuli zadnju liniju, a jednom se lopta morala prisilno izbacivati.

4' - Ima dosta hrvatskih navijača, s tribina se čuje 'Moja domovina' i to dosta glasno.

1' - Odmah u prvoj minuti Stanišić je pogriješio u dodavanju i dodao loptu ciparskom napadaču u noge, ali srećom da je Gvardiol pratio akciju i na kraju je blokirao šut prema Livakoviću.

1' - Počela je utakmica.

20:41 - U tijeku je intoniranje himna, prva je na redu Lijepa naša.

19:20 - Stigli su sastavi, Dalić je izgleda ipak izostavio Marka Livaju koji se očekivao u kombinaciji s Kramarićem i od prve minute igrat će Vlašić, Kramarić i Perišić u napadu, dok će u obrani po prvi put zajedno igrati Stanišić, Ćaleta-Car, Gvardiol i Sosa.

Riječ izbornika

Uoči utakmice oglasio se izbornik Zlatko Dalić.

"Igrači su svjesni da smo uvijek imali problema u kvalifikacijama, ne sjećam se da su neke prošle glatko. Izgubili smo već pet bodova, mislim da će 20 ili 21 bod biti dovoljno", rekao je izbornik Dalić pa se osvrnuo na izostanke Lovrena, Juranovića, Oršića i Ivušića.

"Bit će nam problem što obrana nije standardna, morat ćemo biti pažljivi i oprezni, ali vjerujem u mlađe igrače. Ako budemo statični i protok lopte bude spor, imat ćemo problema, tražit ćemo ulaske u prazan prostor. Imat ćemo tri igrača koji mogu donijeti taj ključni pas, a to su Modrić, Kovačić i Brozović. Nadam se da će Perišić nastaviti odličnu formu iz Intera. Svi igrači su u formi, cijela ekipa je spremna za dobru utakmicu."

"Važna nam je svaka utakmica u borbi za Katar. Čeka nas utakmica gdje ćemo imati veći posjed lopte, želimo mirnoćom doći do rezultata. Bit će važno strpljenje i da ne podcijenimo protivnika. Ovo je bitna utakmica, očekujemo tri boda, a takve utakmice nisu lake. Moramo to dobro odraditi", zaključio je Dalić.

Osim ove utakmice s Ciprom, Vatrene očekuje i druga utakmica u ponedjeljak, kad će zaigrati protiv Slovačke u Gradskom vrtu u Osijeku.